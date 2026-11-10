Machu Picchu alcanzó su cuarta certificación como destino carbono neutral, otorgada por la organización internacional Green Initiative, reafirmando su posición como referente mundial en turismo sostenible y acción frente al cambio climático. Este reconocimiento refleja los avances de un modelo de gestión ambiental que combina la reducción de emisiones, el aprovechamiento de residuos y la conservación de los ecosistemas.

Uno de los principales resultados de este esfuerzo es la reducción de más del 8 % de la huella de carbono por turista desde 2025, alcanzada mediante soluciones de economía circular y una mejor gestión de los residuos. Entre las acciones desarrolladas destacan las compactadoras para el reciclaje de plástico PET y cartón, una planta de biodiésel que transforma aceites usados en combustible y un sistema de pirólisis que convierte residuos orgánicos en biochar.

“Lo que hace especial el caso de Machu Picchu es que la neutralidad de carbono se ha convertido en un compromiso de largo plazo. Esta cuarta certificación refleja un trabajo continuo que combina medición de emisiones, economía circular y restauración de ecosistemas, demostrando que es posible desarrollar modelos de gestión climática replicables en otros destinos turísticos”, señaló Yves Hemelryck de Green Initiative.

Por su parte, Jorge López-Dóriga, director global de Comunicaciones y Sostenibilidad de Grupo AJE destacó la importancia de mantener alianzas que generen resultados ambientales sostenibles en el tiempo: “Alcanzar una cuarta certificación demuestra que la sostenibilidad no se construye con acciones aisladas, sino con compromisos de largo plazo. Machu Picchu es un ejemplo de cómo la innovación, la economía circular y el trabajo conjunto pueden transformar un destino turístico y convertirse en un referente para otros lugares del mundo”.

En esa línea, Elvis La Torre, alcalde de Machu Picchu, resaltó el compromiso de la gestión local. “Esta cuarta certificación es resultado del trabajo articulado entre las autoridades, las empresas y nuestra comunidad. Desde la Municipalidad seguiremos impulsando acciones que permitan reducir nuestra huella ambiental y garantizar un desarrollo turístico responsable para las futuras generaciones”, indicó.

Finalmente, Diego Carrillo, director comercial de Tetra Pak Perú, agregó: “Ningún modelo de economía circular funciona sin la participación activa de las personas. Por eso, uno de los principales logros de Machu Picchu ha sido fortalecer la cultura de segregación y recuperación de residuos, demostrando que cada material correctamente separado puede convertirse en un recurso y generar valor ambiental. Desde Tetra Pak nos enorgullece contribuir a iniciativas que transforman la gestión de residuos en una oportunidad para avanzar hacia un turismo más sostenible”.

La experiencia desarrollada en Machu Picchu busca convertirse en un modelo replicable para otros destinos del país. En esa línea, se viene impulsando un corredor turístico climáticamente neutro que conectará Cusco, Machu Picchu y Choquequirao, con el objetivo de extender las prácticas de reducción de emisiones, gestión de residuos y conservación ambiental a una ruta turística de mayor alcance.