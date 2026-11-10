Mientras miles de fieles se preparan para participar en las actividades que encabezará el papa León XIV en el Perú, en Cusco avanzan los preparativos para una de las jornadas más multitudinarias de su visita pastoral. El entusiasmo de la población crece conforme toman forma las bases para las siete pantallas gigantes en la explanada de Sacsayhuamán, donde el pontífice presidirá una de sus principales ceremonias.Este recinto será uno de los dos puntos que visitará el Santo Padre en la Ciudad Imperial. Se estima que cerca de 80 mil personas asistirán a la actividad programada para el domingo 15 de noviembre.

Con miras a garantizar el desarrollo seguro del evento, una delegación del Vaticano inspeccionó ayer las instalaciones junto con autoridades locales, representantes de la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos y la Cruz Roja Peruana, verificando las condiciones de seguridad y logística del lugar.

Asimismo, se confirmó que el escenario principal será concluido en la zona denominada Suchuna. A lo largo de toda la explanada también se instalarán siete pantallas gigantes para facilitar el seguimiento de la ceremonia por parte de los asistentes. Tras su presentación en Sacsayhuamán, León XIV se trasladará a la Plaza de Armas del Cusco antes de continuar su viaje hacia Pucallpa.

SEGURIDAD Y ENTREGA DE DNI

A nivel nacional, la Policía Nacional del Perú desplegará alrededor de 37 mil efectivos durante la visita del papa León XIV, prevista del 11 al 16 de noviembre. Se trata de uno de los mayores operativos de seguridad realizados en los últimos años para recibir a una autoridad internacional, reforzado debido a la masiva afluencia de fieles que acompañará al pontífice en su recorrido por el país.

Entre las actividades previstas durante su estadía, destaca una de carácter personal: recibir su nuevo documento nacional de identidad (DNI) en su condición de ciudadano peruano naturalizado. En 2015, cuando se desempeñaba como obispo de Chiclayo, Robert Prevost obtuvo la nacionalidad peruana ante la Superintendencia Nacional de Migraciones y posteriormente tramitó su inscripción en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Semanas después de ser elegido como máxima autoridad de la Iglesia Católica, participó en el Vaticano en la campaña “Identificación sin Fronteras”, impulsada por Reniec, mediante la cual actualizó su DNI azul y gestionó el DNI electrónico 3.0, documento que recibirá durante su próxima visita al Perú.

VISITA EN ARGENTINA

Ayer, cerca de dos millones de personas asistieron ayer en Buenos Aires a la misa del papa León XIV en su segundo día en Argentina, según la policía de la ciudad, lo que la convierte en la más multitudinaria desde el inicio de su papado en mayo del año pasado. Terminada su agenda en este país, vendrá a Perú.