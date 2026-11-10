Faltan cuatro días para el que papa León XIV llegue a Cusco, y las autoridades locales hacen todos los esfuerzos por ornamentar la ciudad ante su arribo, y la llegada de un gran número de feligreses y turistas.

Es así que se llevan a cabo trabajos de limpieza en las avenidas Velasco Astete, 28 de Julio, El Sol, y otras, por donde el sumo pontífice pasará a bordo de su ‘Papamóvil’.

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, mencionó que todo está casi listo para la llegada de León XIV a la Ciudad Imperial, donde las autoridades sostuvieron una última reunión de coordinación con una comitiva del Vaticano, la mañana del pasado lunes.

“Solo pedimos a la ciudadanía que guarde la compostura y que no se genere desorden o desmanes, la visita del santo padre es fundamental para el pueblo creyente de Cusco, y debemos dar una imagen de cultura y orden, las coordinaciones continúan para que todo se lleve a cabo con normalidad”, mencionó.

En tanto, la infraestructura a instalarse en la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán, así como en la Plaza Mayor de Cusco, está casi lista. Los ingenieros encargados colocan escenarios y pantallas gigantes para evitar aglomeraciones hacia el frente de la actividad.

El papa León XIV arribará a Cusco este domingo 15 de noviembre, teniendo planeado un encuentro con la juvendud creyente de las 10:30 horas en Sacsayhuamán. Una hora después rezará el Ángeluz en la Plaza Mayor de Cusco, tras ello retornará al aeropuerto y saldrá rumbo a Pucallpa.