A pocas horas de la llegada del papa León XIV al Perú, la organización de la visita apostólica dio a conocer las rutas y principales puntos donde los fieles podrán observar al pontífice durante sus desplazamientos en el papamóvil por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre el 11 y el 15 de noviembre de 2026.

El coordinador nacional de la visita papal, monseñor Guillermo Inca Pereda, informó en conferencia de prensa que el santo padre combinará recorridos en vehículos cerrados y en el papamóvil, de acuerdo con las condiciones de seguridad y las actividades previstas.

León XIV aterrizará el miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p.m., en el Grupo Aéreo N.° 8 del Callao. Posteriormente, se trasladará hacia Palacio de Gobierno, donde sostendrá un encuentro con la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Miércoles 11 de noviembre: recorrido del papamóvil desde Breña hasta Palacio de Gobierno

Según explicó Inca Pereda, el papa saldrá del Grupo Aéreo N.° 8 a bordo de un vehículo cerrado y se desplazará por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Durante este tramo, los ciudadanos que se ubiquen a lo largo del trayecto podrían observar su paso, aunque no viajará todavía en el papamóvil.

El cambio de vehículo está previsto a la altura de la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

Desde este punto, León XIV abordará el papamóvil para continuar su recorrido por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, así como por el jirón Conde de Superunda, hasta llegar a Palacio de Gobierno.

En la sede del Poder Ejecutivo participará en la ceremonia de bienvenida y sostendrá una reunión con la mandataria peruana. Posteriormente, se trasladará al Gran Teatro Nacional para un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Conferencia episcopal mostró rutas del papamóvil en LIma (Imagen : conferencia episcopal)

Jueves 12 de noviembre: papamóvil recorrerá la avenida Tacna y Las Nazarenas

Durante su segundo día en el país, el pontífice saldrá de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, con dirección al Centro Histórico de Lima.

El traslado inicial se realizará en un automóvil cerrado hasta el Centro Cívico, donde León XIV cambiará al papamóvil para continuar hacia la Plaza de Armas.

La ruta comprenderá la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y el jirón Conde de Superunda.

Uno de los principales momentos del recorrido será la parada prevista en el Monasterio de Las Nazarenas, donde el papa realizará una oración frente a la imagen del Señor de los Milagros.

Después de esta visita, continuará hacia la Plaza de Armas de Lima, donde participará en las actividades religiosas programadas para la mañana.

De acuerdo con la agenda oficial, el jueves también sostendrá un encuentro con los obispos del Perú a las 9:30 a.m., encabezará la celebración de la Hora Media en la Catedral a las 10:20 a.m. y participará en un encuentro con fieles a las 11:30 a.m.

Por la tarde, a las 6:00 p.m., presidirá la vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Viernes 13 de noviembre: papamóvil ingresará a las Pampas de Pimentel

En Lambayeque, León XIV tiene previsto utilizar el papamóvil durante su ingreso a la explanada de las Pampas de Pimentel, donde celebrará una misa el viernes 13 de noviembre a las 10:30 a.m.

La actividad forma parte de su visita a Chiclayo, ciudad en la que desarrolló parte de su labor pastoral antes de convertirse en pontífice.

Durante su permanencia en esta región, también participará en encuentros con representantes de la Iglesia y la comunidad universitaria.

Domingo 15 de noviembre: recorrido de ocho kilómetros en Cusco

El domingo 15, el papa llegará al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco a las 10:00 a.m.

Desde el terminal aéreo, realizará un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros a bordo del papamóvil hasta el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

El desplazamiento incluirá su paso por la avenida El Sol, una de las principales vías de la ciudad.

A las 10:30 a.m., según el programa oficial, está previsto su encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman. Posteriormente, participará en la oración del Ángelus en la plaza de la Catedral de Cusco.

Conferencia Episcopal mostró rutas del papamóvil en Cusco (Imagen: Conferencia Episcopal)

Domingo 15 de noviembre: ruta del papamóvil en Pucallpa

Después de sus actividades en Cusco, León XIV viajará a Pucallpa, en la región Ucayali, donde su llegada está prevista para las 2:30 p.m.

Según lo informado por la organización, el pontífice abordará el papamóvil en la Plaza de Armas de la ciudad para trasladarse hacia la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como la Videnita.

En este recinto celebrará una misa a las 4:45 p. m., como parte de su encuentro con las comunidades amazónicas.

Previamente, a las 3:00 p.m., tiene programada una reunión con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Conferencia Episcopal mostró rutas del papamóvil en Pucallpa Imagen: Conferencia Episcopal)

¿Qué deben tener en cuenta los fieles para ver al papa León XIV?

Los recorridos anunciados permitirán que los ciudadanos puedan observar el desplazamiento del pontífice en diversos puntos de las ciudades incluidas en su agenda.

En Lima, las autoridades han establecido medidas especiales de seguridad y restricciones de tránsito en el Centro Histórico para los días 11 y 12 de noviembre.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que los accesos controlados para el público en el Centro Histórico se habilitarán desde el mediodía del miércoles 11 y desde las 5:00 a. m. del jueves 12 de noviembre.

Los asistentes deberán respetar las zonas de seguridad, los puntos de ingreso autorizados y las indicaciones de la Policía Nacional del Perú.

Las rutas y horarios podrían ser modificados por razones operativas, de seguridad o por las condiciones climáticas. Se recomienda revisar los comunicados oficiales antes de desplazarse a los puntos de encuentro.