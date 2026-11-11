El papa León XIV compartió un mensaje de despedida para el pueblo argentino a través de su cuenta oficial de X, luego de concluir su visita al país. El pontífice agradeció el cariño recibido y destacó el vínculo de Argentina con su antecesor, el papa Francisco, al señalar que ahora puede considerarse una nación con dos papas: uno por nacimiento y otro por adopción.

En su publicación, León XIV expresó que se sintió como en casa durante su estadía y pidió a los argentinos mantenerse unidos en Cristo, rezando unos por otros y bajo la protección de Nuestra Señora de Luján. Finalmente, cerró su mensaje con una afectuosa despedida: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”, antes de continuar su recorrido apostólico hacia el Perú.