El papa León XIV ya está en cielo peruano, tras finalizar su visita apostólica a Argentina con una multitudinaria misa en el santuario de Nuestra Señora de Luján. El pontífice viaja acompañado de su comitiva en un avión de Aerolíneas Argentinas, cuyo desplazamiento puede seguirse mediante plataformas de rastreo aéreo.

La aeronave opera bajo el número de vuelo AR1096 (ARG1096) y despegó del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, Buenos Aires, a las 2:15 p. m., hora argentina (12:15 p. m. en Perú), según reportó la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA).

El vuelo tiene como destino Lima, donde la recepción del pontífice está programada para las 5:30 p.m., hora peruana, en la Base Aérea del Callao. El viaje marca el comienzo de la última etapa de su gira sudamericana, que también comprendió Uruguay y Argentina.

¿Cómo seguir EN VIVO el vuelo del papa León XIV hacia Lima?

Los ciudadanos pueden consultar el desplazamiento del avión papal a través de FlightAware, una plataforma especializada en seguimiento de vuelos que muestra la posición de las aeronaves, su altitud, velocidad y recorrido.

Para identificar el vuelo que traslada al pontífice se debe buscar el código AR1096 o ARG1096, correspondiente a Aerolíneas Argentinas.

¿Dónde se encuentra el avión del papa León XIV?

El Airbus A330-200 identificado como ARG1096 está en cielo peruano y todo indica que llegará antes de la hora programada.

¿A qué hora aterrizará el avión del papa en Perú?

Aunque la programación aeronáutica difundida por Aerolíneas Argentinas contemplaba una llegada a Lima a las 4:50 p.m., la agenda oficial de la visita papal establece la recepción en la Base Aérea del Callao a las 5:30 p.m.

Tras su llegada, León XIV iniciará las actividades oficiales de su visita al Perú, que incluyen una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno y un encuentro con representantes del Estado y de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional.