Estudiantes universitarios se unieron para interpretar el himno “León hermano del camino”, que resultó ganador en el concurso nacional “León de la esperanza”.

Se trata de un esfuerzo en el que participaron alumnos del Coro Polifónico y Banda Sinfónica de la Universidad Católica de Santa María, quienes junto a los maestros Luis Santander (director del coro) 7 Luis Antonio Fernández (director de la banda) se dieron a la tarea de transcripción del audio y elaboración de las partituras para el trabajo coral. Durante dos semanas, los estudiantes y docentes combinaron ensayos intensivos con sus actividades académicas para concretar la interpretación.

Los nuevos arreglos enriquecieron la composición y elevaron su nivel técnico, permitiendo una interpretación conjunta entre voces e instrumentos. El ensamble entre la Banda Sinfónica y el Coro Polifónico fue registrado por un equipo técnico del IRTP, para un video que difunde el himno.

Las letras fueron compuestas por el músico peruano Jaime Montoya e interpretado por el coro “Aguchita”.

“Papa León, hermano del camino. Papa León, sembrador de fraternidad, nos envías a ser misioneros, nos invitas a vivir la unidad”, dice el coro de la canción que une corazones.