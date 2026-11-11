A horas de la llegada del papa León XIV al Perú, en distintas regiones del país se ultiman detalles para recibir al sumo pontífice. Arequipa también será parte de este acontecimiento con una contribución especial: la confección del nuevo sudario que lucirá el Señor de los Temblores, patrono jurado del Cusco, durante el rezo del Ángelus que encabezará el Santo Padre en la Plaza Mayor de la Ciudad Imperial.

La pieza fue elaborada por el bordador arequipeño José Ángel Zúñiga Martínez, quien dedicó más de un mes de trabajo y jornadas de hasta ocho horas diarias para culminar una obra de estilo colonial, adornada con delicados bordados en hilos dorados y tonos claros. El artesano considera este encargo como el más importante de su trayectoria.

LABOR

“La Hermandad del Señor de los Temblores me encomendó esta labor. No es la primera vez que realizo un trabajo de este tipo, pero esta ocasión es especial porque estará presente durante una ceremonia encabezada por el papa León XIV. ”Me emociona saber que una pieza hecha en Arequipa será vista por el mundo entero”, comentó.

Zúñiga explicó que gran parte del proceso fue realizado manualmente para garantizar la calidad de los acabados. “Cada detalle debe trabajarse a mano. Si se hace a máquina, el peso, la textura y el acabado no serían los mismos”, sostuvo.

El sudario que se elaboró para el Señor de los Temblores para la Hermandad del Cusco fue realizado por un arequipeño (Foto: Juan Guillermo Mamani/@photo.gec)

Con más de 20 años dedicado al bordado religioso, el artesano ha confeccionado mantos y sudarios para diversas imágenes veneradas en templos de Arequipa. Actualmente también participa en trabajos de restauración de los mantos de la Virgen de Chapi. El sudario destinado al patrón cusqueño ya fue enviado a Cusco, donde será revisado y preparado de acuerdo con las tradiciones de la hermandad.

Respecto a la visita papal, se conoció que León XIV llevará además un sudario confeccionado en el Vaticano, el cual será colocado personalmente al Señor de los Temblores durante su estancia en la ciudad imperial.

VISITA DEL PAPA A CUSCO

Según el programa oficial, el pontífice llegará al aeropuerto Alejandro Velasco Astete el domingo y recorrerá cerca de ocho kilómetros a bordo del papamóvil hasta Sacsayhuamán, donde sostendrá un encuentro con jóvenes y fieles. Posteriormente se trasladará a la Plaza Mayor de Cusco para presidir el rezo del Ángelus antes de continuar su viaje con destino a Pucallpa.

En Cusco sostendrá dos encuentros con la feligresía local. La primera ceremonia se registrará en la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán, la segunda en plena Plaza Mayor de Cusco; es en este último lugar que se llevó a cabo una verificación del personal médico que asegurará la visita del sumo pontífice. Ayer, una veintena de ambulancias llegó hasta la plaza mayor de la Ciudad Imperial a fin de establecer su participación este domingo, y los puntos donde serán ubicadas estas unidades.

Vehículos de diferentes hospitales, clínicas y otros, llegaron trasladando personal médico y asistencial, que se reunió para ultimar detalles sobre la cobertura médica y de auxilio, frente a cualquier emergencia que se registre el domingo. En la plaza mayor se establecería un puesto de comando unificado y hasta un hospital móvil. Recordemos que hasta este sitio llegarán más de 35 mil creyentes y turistas el próximo domingo.

En tanto, las autoridades locales hacen todos los esfuerzos por ornamentar la ciudad ante su arribo, y la llegada de un gran número de feligreses y turistas. Se dispuso la ejecución de trabajos de limpieza en las avenidas Velasco Astete, 28 de Julio, El Sol, y otras, por donde el sumo pontífice pasará a bordo de su ‘Papamóvil’.

En declaraciones a la prensa, el alcalde de Cusco, Luis Pantoja, mencionó que todo está casi listo para la llegada de León XIV a la Ciudad Imperial, donde las autoridades sostuvieron una última reunión de coordinación con una comitiva del Vaticano, la mañana del pasado lunes.