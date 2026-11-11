La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) entregará al Papa León XIV una placa recordatoria institucional repujada en bronce, que contiene algunos de los elementos más representativos de nuestra ciudad, con motivo de su retorno al Perú, ahora como el máximo prelado y líder de la Iglesia Católica.

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La obra artística fue elaborada por el ingeniero César Moya Rondo, mediante la técnica de cincelado, con un acabado tridimensional en alto relieve que resalta cada detalle de su composición.

Es una pieza artística que busca representar la identidad, historia y riqueza cultural de Trujillo y constituye un obsequio especial para el Sumo Pontífice León XIV, destacó el alcalde Mario Reyna Rodríguez al presentarla.

Entre sus principales detalles destacan frisos de la cultura Mochica, balcones y antiguas rejas virreynales, la estatua de La Libertad, la catedral, un chalán en caballo de paso y una pareja de marinera con pañuelos al aire, entre otros símbolos tradicionales.

En su parte inferior, la placa lleva grabado el siguiente mensaje: A nombre del Alcalde, Concejo Municipal y de todo el pueblo de Trujillo, al Santo Padre León XIV en recuerdo de su incansable y fructífera labor como sacerdote en la ciudad de Trujillo por más de 12 años, en su visita apostólica al Perú.

Cabe destacar que León XIV es el tercer Papa que llega al Perú, después de Juan Pablo II y el papa Francisco. Juan Pablo II visitó el país en dos oportunidades: en febrero de 1985 recorrió Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Piura, Trujillo, Villa El Salvador e Iquitos; y en mayo del mismo año, regresó para clausurar en Lima el Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano. Por su parte, el papa Francisco realizó su visita pastoral en enero de 2018, abarcando Lima, Puerto Maldonado y Trujillo.

Aunque en esta ocasión el Sumo Pontífice no llegará a nuestra ciudad, una comisión de regidores de la MPT viajará a Chiclayo para saludarlo en representación de la comuna y del pueblo católico de Trujillo, y así hacerle entrega del presente.

Este desplazamiento fue coordinado previamente con el Obispado de Chiclayo, entidad que remitió las entradas y credenciales correspondientes para la misa que oficiará el Santo Padre.

La vinculación de la autoridad eclesiástica con la región es profunda, ya que el Papa León XIV laboró pastoralmente en Trujillo durante poco más de 12 años, desempeñando su labor pastoral en las urbanizaciones Santa María y Monserrate, así como en el seminario de Moche.