La visita del papa León XIV a Pucallpa, programada para el domingo 15 de noviembre, marcará un nuevo capítulo en la relación de la Iglesia católica con los pueblos de la Amazonía. El pontífice celebrará una misa en la región Ucayali y sostendrá un encuentro con representantes indígenas y misioneros, como parte de su viaje apostólico al Perú.

La celebración tendrá un significado histórico por los 46 años transcurridos desde las misas que Juan Pablo II ofició en las ciudades amazónicas brasileñas de Belém y Manaos en 1980. Posteriormente, otros pontífices también visitaron territorios amazónicos para reunirse con sus habitantes.

De acuerdo con el programa oficial del Vaticano, León XIV llegará a Pucallpa a las 2:30 p.m. y presidirá una misa a las 4:45 p.m. en la Villa Deportiva Regional de Ucayali. Antes de la celebración, mantendrá un encuentro con representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

León XIV continuará el legado de Juan Pablo II en la Amazonía

La presencia papal en la Amazonía tiene antecedentes en los viajes de Juan Pablo II, quien en 1980 celebró actividades religiosas en Belém y Manaos, Brasil.

Durante su visita, el pontífice expresó su preocupación por la situación de los pueblos indígenas y defendió su derecho a permanecer en sus territorios y preservar sus formas de vida.

En 1985, Juan Pablo II también visitó Iquitos, en la Amazonía peruana, donde mantuvo encuentros con comunidades locales y abordó asuntos vinculados con sus tierras, culturas y tradiciones.

Estos antecedentes forman parte de la relación pastoral de la Iglesia católica con los pueblos amazónicos, una región donde convergen desafíos sociales, culturales y ambientales.

La visita del papa Francisco a Puerto Maldonado en 2018

Otro momento importante ocurrió el 19 de enero de 2018, cuando el papa Francisco llegó a Puerto Maldonado, en Madre de Dios, y se reunió con aproximadamente 4.000 representantes y asistentes vinculados a los pueblos amazónicos, según informó entonces el Vaticano.

Durante el encuentro, Francisco destacó la necesidad de proteger los territorios indígenas y garantizar que las comunidades participen en las decisiones que afectan sus recursos naturales.

El pontífice también llamó a reconocer el valor de las lenguas, las tradiciones y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, frente a las amenazas ambientales y sociales.

Su visita contribuyó al proceso de preparación del Sínodo Especial para la Amazonía, celebrado en octubre de 2019, que reunió a representantes de la Iglesia y de comunidades de la región para analizar los desafíos pastorales y ambientales.

La Conferencia Eclesial de la Amazonía y la defensa de los pueblos indígenas

Como parte de los procesos impulsados después del Sínodo Amazónico, el 29 de junio de 2020 se creó la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

Esta organización reúne a representantes de la Iglesia, religiosos, laicos y pueblos originarios con el propósito de impulsar una acción pastoral que incorpore la diversidad cultural y territorial de la Amazonía.

La CEAMA promueve el diálogo entre comunidades y organizaciones eclesiales, así como el compromiso con la protección ambiental y los derechos de quienes habitan la región.

León XIV advierte que degradar los ecosistemas no es verdadero progreso

La visita a Pucallpa también se enmarca en los mensajes del pontífice sobre la necesidad de conciliar el desarrollo económico con la protección ambiental.

Durante un encuentro con representantes del mundo laboral en Argentina, celebrado el 9 de noviembre de 2026, León XIV recordó una reflexión incluida en su encíclica Magnifica Humanitas, publicada en mayo de este año.

En ese documento, el papa sostiene que el progreso no puede medirse únicamente por los beneficios económicos cuando estos generan daños ambientales y consecuencias para las comunidades más vulnerables.

El planteamiento está relacionado con el concepto de ecología integral, promovido también durante el pontificado de Francisco, que vincula la protección de la naturaleza con las condiciones de vida de las personas.

¿Qué actividades realizará el papa León XIV en Pucallpa?

Según el itinerario de la Santa Sede, el domingo 15 de noviembre el pontífice llegará al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo, en Pucallpa, a las 2:30 p.m.

A las 3:00 p.m. sostendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

Posteriormente, a las 4:45 p.m., presidirá la santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, conocida como La Videnita.

Finalmente, a las 7:05 p.m. partirá en avión hacia Lima, donde tiene previsto arribar a las 8:20 p.m.

La jornada reunirá actividades religiosas y encuentros con comunidades de la región, en una visita que coloca nuevamente a la Amazonía peruana dentro de la agenda pastoral del Vaticano.