El papa León XIV se despidió este miércoles 11 de noviembre de Argentina con un mensaje de agradecimiento a los fieles que lo acompañaron durante los tres días de su visita apostólica. Tras celebrar una misa ante más de dos millones de personas en el santuario de Nuestra Señora de Luján, el pontífice expresó su afecto por el país antes de continuar su viaje hacia el Perú.

“Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, manifestó el santo padre durante sus palabras de despedida, pronunciadas ante la multitud congregada frente a la basílica dedicada a la patrona de Argentina.

La celebración marcó el cierre de su recorrido por territorio argentino, donde visitó Buenos Aires y Córdoba, presidió misas multitudinarias y participó en encuentros religiosos y sociales.

León XIV agradeció a Argentina y recordó al papa Francisco

Durante su mensaje final, el pontífice expresó su gratitud por la recepción que recibió en el país natal de su antecesor, el papa Francisco.

“Queridos hermanos y hermanas: doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco”, expresó León XIV.

También agradeció a las personas e instituciones que participaron en la organización de las actividades de su visita apostólica.

“¡Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos!”, exclamó ante los peregrinos reunidos en Luján, donde destacó el afecto de la población y la experiencia vivida durante su estancia.

Papa León XIV dedicó un mensaje especial a la Virgen de Luján

Uno de los momentos de su despedida estuvo dedicado a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, cuya imagen acompañó la celebración religiosa.

El pontífice recordó la tradición sobre la llegada de la imagen mariana a territorio argentino en una carreta y su permanencia en el lugar donde posteriormente se desarrolló su devoción.

A partir de esta historia, León XIV estableció una comparación entre la permanencia de la Virgen en Argentina y la misión que él debe continuar en otros países.

El papa explicó que, aunque su viaje apostólico debe seguir hacia otros destinos, conserva el recuerdo de los fieles argentinos y de las experiencias compartidas durante su visita.

Más de dos millones de fieles participaron en su última misa en Argentina

La celebración se desarrolló frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires, donde más de dos millones de personas se congregaron para participar en la ceremonia, según las cifras de autoridades locales difundidas por el Vaticano.

Los peregrinos llegaron desde diferentes localidades argentinas y ocuparon los alrededores del santuario y las calles cercanas.

La misa se sumó a otras concentraciones multitudinarias que marcaron la visita de León XIV, entre ellas las celebraciones realizadas en Buenos Aires y Córdoba.

“Los lleva a todos en su corazón”, el mensaje del papa

En otro momento de su intervención, León XIV recordó la diversidad geográfica de Argentina, desde las montañas del norte hasta los glaciares del sur, y los ríos y selvas del este.

El pontífice también hizo referencia a los colores celeste y blanco de la bandera argentina y a su relación con la tradición mariana del país.

Su despedida estuvo acompañada por un llamado a mantener la fe y anunciar el Evangelio con alegría y gratitud.

En su homilía, el papa destacó la importancia de la reconciliación, la unidad y la solidaridad, e invitó a los fieles a mantener la esperanza frente a las dificultades.

Papa León XIV continúa su gira sudamericana rumbo al Perú

Tras finalizar sus actividades en Luján, León XIV tiene previsto trasladarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, para participar en una ceremonia de despedida.

Desde allí viajará hacia el Perú, donde desarrollará la última etapa de su gira apostólica por Sudamérica.

De acuerdo con el itinerario anunciado por el Vaticano, el pontífice llegará este miércoles 11 de noviembre, a las 5:30 p. m., a la Base Aérea del Callao, donde se realizará la recepción oficial.

Durante su permanencia en el país tiene previstas actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre otros destinos. Su visita concluirá el lunes 16 de noviembre.