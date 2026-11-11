Más de 50 mil jóvenes participarán este jueves 12 de noviembre en el encuentro con el papa León XIV, que se realizará en el Estadio Nacional de Lima como parte de la visita del pontífice al Perú. Ante la masiva convocatoria, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y los organizadores difundieron recomendaciones sobre los artículos permitidos, las restricciones de seguridad y los cuidados necesarios durante la jornada.

La reunión central con el Santo Padre está prevista para las 6:00 p.m., aunque los asistentes podrán ingresar al recinto varias horas antes para participar en presentaciones artísticas, momentos de oración y actividades juveniles.

El Arzobispado de Lima informó que las 52 mil entradas gratuitas habilitadas se agotaron en aproximadamente una hora y media. Los boletos son personales e intransferibles y deben presentarse junto con el documento de identidad para acceder al estadio.

¿Qué objetos se pueden llevar al Estadio Nacional para ver al papa León XIV?

De acuerdo con las disposiciones difundidas para la vigilia, los jóvenes podrán ingresar con artículos personales y alimentos ligeros, siempre que cumplan las condiciones de seguridad establecidas por los organizadores.

Agua y bebidas para hidratarse: Se permitirá ingresar agua en botellas de plástico sin tapa o en tomatodos flexibles. No se admitirán recipientes de vidrio ni latas.

Se permitirá ingresar agua en botellas de plástico sin tapa o en tomatodos flexibles. No se admitirán recipientes de vidrio ni latas. Refrigerios y alimentos ligeros: Se podrán llevar sándwiches, galletas, barras de cereal y otros alimentos fáciles de transportar y conservar.

Se podrán llevar sándwiches, galletas, barras de cereal y otros alimentos fáciles de transportar y conservar. Mochilas pequeñas o canguros: Solo se permitirán bolsos de dimensiones reducidas para transportar artículos personales esenciales.

Solo se permitirán bolsos de dimensiones reducidas para transportar artículos personales esenciales. Protección solar: Se recomienda llevar gorros sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador solar en crema, evitando los aerosoles.

Se recomienda llevar gorros sin elementos rígidos, lentes de sol y bloqueador solar en crema, evitando los aerosoles. Documento de identidad y entrada: Es obligatorio presentar el DNI, carné de extranjería o pasaporte físico, además del boleto de Teleticket impreso o digital.

También se recomienda llevar una batería portátil para mantener el celular cargado durante las horas de espera, especialmente si la entrada se encuentra almacenada en el dispositivo.

¿Qué objetos están prohibidos durante el encuentro con León XIV?

Las medidas de seguridad restringen el ingreso de objetos que puedan representar riesgos para los asistentes o dificultar el desarrollo de la actividad.

Entre los artículos prohibidos se encuentran:

Armas, objetos punzocortantes, tijeras y herramientas.

Botellas de vidrio, latas y otros recipientes rígidos restringidos.

Encendedores, fósforos y punteros láser.

Paraguas o sombrillas de punta rígida.

Mochilas y bolsos grandes.

Correas con hebillas metálicas de gran tamaño.

Pancartas con astas rígidas de madera o metal.

Bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas.

Las pancartas podrán llevarse en cartulina flexible o sostenerse directamente con las manos, sin estructuras rígidas.

¿A qué hora abrirán las puertas del Estadio Nacional?

Jueves 12 de noviembre de 2026

11:00 a.m. Ingreso indicado por Teleticket

2:00 p.m. Inicio de actividades juveniles

6:00 p.m. Encuentro central con el papa

7:00 p.m. Fin previsto del encuentro central

Los participantes deberán acudir a la puerta correspondiente al sector señalado en su entrada. El boleto puede presentarse en el teléfono celular o impreso, pero no podrá transferirse a otra persona.

La actividad está dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años. Los participantes de 16 y 17 años deberán asistir acompañados de un adulto responsable, con sus entradas respectivas y la declaración jurada de autorización correspondiente.

Además, no estará permitido salir del estadio y volver a ingresar, según las condiciones publicadas por Teleticket.

¿Cómo evitar la deshidratación durante las horas de espera?

Debido a la duración de la jornada y la concentración de miles de personas, los asistentes deberán prestar especial atención a la hidratación y a las condiciones de temperatura dentro del recinto.

La doctora Romy Mayta, médica especialista de B. Braun, explicó que la sudoración intensa y prolongada puede ocasionar pérdidas importantes de agua y sales minerales.

“Cuando estas pérdidas son importantes, puede ser necesario recuperar también electrolitos como el sodio y el potasio. Una alternativa son los rehidratantes orales listos para tomar, como FruttiFlex 50, que ayuda a reponer los líquidos y minerales perdidos, según sus indicaciones de uso”, señaló la especialista en la información proporcionada por la empresa.

La hidratación habitual con agua es suficiente para muchas personas, aunque en determinadas circunstancias pueden requerirse soluciones de rehidratación oral. Estas deben utilizarse de acuerdo con sus indicaciones y las necesidades de cada persona.

¿Cuáles son los síntomas de agotamiento por calor?

La doctora Mayta recomendó utilizar ropa ligera y transpirable, aprovechar los espacios frescos disponibles y humedecer la piel con agua cuando sea necesario para reducir la temperatura corporal.

Entre los síntomas que pueden advertir un cuadro de agotamiento por calor se encuentran los mareos, las náuseas, la debilidad y la sudoración excesiva.

En caso de confusión, desorientación, pérdida del conocimiento o deterioro rápido del estado general, se debe solicitar atención médica de emergencia y comenzar las medidas de enfriamiento mientras llega la asistencia profesional.

Estas recomendaciones buscan reducir los riesgos durante una jornada en la que miles de jóvenes permanecerán varias horas dentro del Estadio Nacional para participar en el encuentro con León XIV.