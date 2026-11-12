En su segundo día de visita al Perú, este jueves 12 de noviembre, el papa León XIV cumplirá una jornada de actividades en la capital peruana, que incluirá un recorrido por el Centro Histórico de Lima y una visita al monasterio de Las Nazarenas, donde realizará una oración frente a la imagen del Señor de los Milagros.

El pontífice partirá de la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, en un automóvil cerrado hasta el Centro Cívico. Desde allí continuará en el papamóvil por las avenidas Garcilaso de la Vega y Tacna, así como por el jirón Conde de Superunda.

A las 9:30 a. m., sostendrá un encuentro con los obispos y representantes de la Iglesia peruana. Luego, a las 10:20 a. m., encabezará la celebración de la Hora Media en la Catedral de Lima y, a las 11:30 a. m., participará en una actividad religiosa con fieles en el Centro Histórico. La jornada culminará a las 6:00 p. m. en el Estadio Nacional, donde presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

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Segundo día la visita apostólica del sumo pontífice en Lima, su recorrido y las principales actividades:

9:35 a.m. El papa León XIV vuelve a recorrer la Plaza de Armas de Lima

9:32 a.m. León XIV posa con la camiseta de la selección peruana.

9:30 a.m. El papa León XIV es recibido por el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, durante su recorrido por el Centro Histórico de la capital.

9:20 a.m. El sumo pontífice llegó a la Plaza de Armas de Lima

9:19 a.m. Papa León XIV hizo una parada en Las Nazarenas. Tras una reverencia a la imagen del Señor de los Milagros, volvió a subir al papamóvil.

9:14 a.m. El papa León XIV abordó el papamóvil e inició su recorrido por la avenida Tacna, mientras decenas de fieles siguen de cerca el vehículo para verlo y saludarlo.

9:05 a.m. El papa León XIV salió de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, con dirección a la Plaza de Armas de Lima.

9:00 a.m. Desde las primeras horas de este jueves 12 de noviembre, numerosos fieles y devotos del Señor de los Milagros se congregan en los exteriores de la iglesia de Las Nazarenas, ubicada en el cruce de la avenida Tacna con el jirón Huancavelica, en el Centro de Lima.

Los asistentes esperan ver al papa León XIV durante su recorrido hacia la Plaza de Armas, donde cumplirá diversas actividades como parte de su segundo día de visita al Perú.

8:35 a.m. Debido a las actividades programadas por la visita del papa León XIV a Lima, el Corredor Azul circula por las avenidas Abancay, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega, mientras que el Corredor Morado mantiene su recorrido habitual por la avenida Abancay.

Se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones y mantenerse informados sobre posibles modificaciones en el servicio a través de los canales oficiales.

🔵 Corredor Azul: circula por las avenidas Abancay, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega. 🟣 Corredor Morado: mantiene su recorrido habitual por la av. Abancay. https://t.co/JhmKKQ3Mc0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 12, 2026

8:19 a.m. La emoción por la llegada del papa se vive también en la región Junín y en la Ciudad Incontrastable de Huancayo. Esta tarde, Robert Prevost se reunirá con los jóvenes y una delegación de 150 personas de Huancayo, que integran la pastoral juvenil a nivel nacional.

7:59 a.m. Cientos de personas se concentran en el frontis de la Nunciatura de Lima, ubicada en el distrito limeño de Jesús María para poder ver al papa León XVI en su segundo día de visita al Perú.

7:34 a.m. Cientos de fieles se congregan desde tempranas horas en la Plaza Mayor de Lima, a la espera de la llegada del papa León XIV.

📌PROGRAMACIÓN

Jueves 12 de noviembre

Salida: El pontífice partirá de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María, en un automóvil cerrado.

Primer tramo: Se desplazará hasta el Centro Cívico.

Cambio al papamóvil: Desde este punto continuará hacia el Centro Histórico de Lima.

Ruta: Recorrerá la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y el jirón Conde de Superunda.

Parada en Las Nazarenas: Visitará el monasterio para realizar una oración frente a la imagen del Señor de los Milagros.

9:30 a. m. | Encuentro con los obispos: Sostendrá una reunión con representantes de la Iglesia peruana.

10:20 a. m. | Catedral de Lima: Encabezará la celebración de la Hora Media.

11:30 a. m. | Encuentro con fieles: Participará en una actividad religiosa en el Centro Histórico.

6:00 p. m. | Estadio Nacional: Presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

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