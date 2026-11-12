El papa León XIV congrega a cientos de fieles durante su recorrido por el Centro Histórico de Lima, en el marco de su visita al Perú. Desde tempranas horas, ciudadanos se reunen en la Plaza Mayor y en distintas calles de la capital para esperar el paso del pontífice.

En su segundo día de actividades, León XIV se desplazó a bordo del papamóvil por la avenida Garcilaso de la Vega y llegó a la iglesia Las Nazarenas. Su recorrido también incluyó zonas como el cruce de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, así como el jirón Conde de Superunda, donde numerosos fieles aguardaron su llegada.

El papa también llegó a la Plaza Mayor de Lima para participar en un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

Mira en esta galería las mejores imágenes del recorrido del papa León XIV por las calles de Lima y el recibimiento de los fieles.