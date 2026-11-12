El papa León XIV ya está en Perú. El líder de la Iglesia Católica llegó al país el último miércoles por la tarde, y tiene previstas presentaciones en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

Es en esta última ciudad que el sumo pontífice llevará a cabo un encuentro con la feligresía local en la explanada del antiguo templo inca de Sacsayhuamán y la icónica Plaza Mayor de Cusco.

En este último emplazamiento, la ceremonia central consistirá en el rezo del Ángelus, una tradicional oración católica que conmemora el misterio de la Anunciación y la Encarnación del Hijo de Dios en la Virgen María.

Esta oración está compuesta por tres versículos breves que alternan con la respuesta y el rezo de un Ave María tras cada uno, concluyendo con una oración final.

Tradicionalmente el papa León XIV la reza cada domingo a mediodía desde la ventana del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Este mismo formato se seguiría en la plaza cusqueña, donde el sumo pontífice dirigirá un mensaje o reflexión basada en las lecturas del Evangelio de ese domingo y posteriormente rezará el Ángelus.

DATO:

El papa León XIV arribará a Cusco este domingo 15 de noviembre, teniendo planeado un encuentro con la juventud creyente de las 10:30 horas en Sacsayhuamán. Una hora después rezará el Ángelus en la Plaza Mayor de Cusco, tras ello retornará al aeropuerto y saldrá rumbo a Pucallpa.