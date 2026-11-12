San Agustín, una orden, una universidad en Arequipa, el papa León XIV

San Agustín de Hipona (354-430) fue uno de los más importantes padres y doctores de la iglesia Católica, filósofo y teólogo que marcó el pensamiento cristiano occidental. Nació en Tagaste, actual Argelia, y fue obispo de Hipona desde el año 396 hasta su muerte.

Su legado intelectual quedó plasmado en obras fundamentales como Las Confesiones, La Ciudad de Dios y La Trinidad. En Las Confesiones desarrolló una profunda reflexión sobre la búsqueda de Dios, sosteniendo que el ser humano solo encuentra la verdadera felicidad al acercarse a la verdad divina.

También explicó su famosa teoría del tiempo, afirmando que este existe en la mente humana como memoria del pasado, atención del presente y expectativa del futuro. Asimismo, sostuvo que el mal no es una realidad propia, sino la ausencia del bien, que surge cuando la voluntad humana se aparta de Dios. San Agustín realizó además un profundo análisis de la memoria, a la que describió como un inmenso depósito donde se conservan experiencias, conocimientos y emociones. Consideraba que en ese espacio interior también se encuentra la presencia de Dios.

TEORÍA DE LAS DOS CIUDADES

En La Ciudad de Dios formuló la teoría de las dos ciudades: la Ciudad Terrenal, centrada en los intereses humanos y el poder, y la Ciudad de Dios, guiada por la fe y orientada a la vida eterna. Ambas conviven en la historia de la humanidad.

En La Trinidad defendió la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios. Utilizó la analogía de la memoria, la inteligencia y la voluntad para explicar este misterio y resumió su pensamiento con la frase: “Ves la Trinidad cuando ves el amor”.

La Orden de San Agustín (OSA) fue creada en 1244 por el papa Inocencio IV, quien reunió a distintos grupos de ermitaños bajo la Regla de San Agustín. Aunque no la fundó directamente, el santo es considerado su padre espiritual e inspirador.

AGUSTINOS Y EL PAPA

Los agustinos se caracterizan por su vida comunitaria, su vocación misionera y su presencia en ciudades y zonas necesitadas. Su lema de “una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios” refleja el ideal de fraternidad promovido por San Agustín.

Desde el siglo XVI destacaron como grandes evangelizadores en América y Asia, promoviendo la educación, el diálogo y la adaptación a las realidades culturales locales.Este legado se refleja en el papa León XIV (Robert Francis Prevost), elegido en 2025 como el primer pontífice perteneciente a la Orden de San Agustín y vinculado estrechamente al Perú.

Los conceptos señalados líneas arriba, respecto de actuar de los agustinos, no hace más que resaltar, la vida y acción del papa León XIV, en nuestro país, además de haber adquirido la nacionalidad peruana. Ser teólogo y matemático, lo hace tener una mente abierta y formada, porque conoce el mundo, conoce realidades, idiomas y así, estar mejor preparado para ser papa.

La influencia agustiniana también llegó a Arequipa. La Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), creada por disposición de Simón Bolívar, adoptó el nombre del santo al establecerse en el antiguo convento de los agustinos. En su acta fundacional de 1828 fue reconocida oficialmente como la “Universidad Nacional del Gran Padre San Agustín”.

El nombre de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), se debió principalmente a la asignación de su primera sede física y los lazos históricos con los religiosos agustinos, además de la enorme influencia intelectual de este personaje en la época.

La figura de San Agustín sigue vigente por la profundidad de sus ideas, su defensa de la fe, la razón, y su llamado permanente a buscar la verdad, el conocimiento y el servicio a los demás. Su pensamiento inspira tanto a la Iglesia como a instituciones educativas que continúan difundiendo su legado.