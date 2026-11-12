El Ministerio de Cultura autorizó, de manera excepcional, temporal y por única vez, un aforo de hasta 5600 visitantes diarios en la antgua ciudad inca de Machu Picchu, los días 16, 17, 18 y 19 de noviembre, en el marco de la visita del papa León XIV al Perú, declarada de interés nacional.

La medida permitirá habilitar 1100 espacios adicionales por día respecto del aforo habitual de 4500 visitantes. Durante estas cuatro fechas se aplicará la distribución del aforo dinámico por circuitos, rutas y horarios de ingreso establecida para los periodos de temporada alta de 2026.

Esta autorización no modifica de manera permanente la capacidad de carga de Machu Picchu ni constituye un precedente para futuras ampliaciones, que deberán sujetarse a la normativa vigente y a los informes técnicos correspondientes.

Para garantizar la conservación de Machu Picchu durante estos días, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, implementará las medidas técnicas y operativas necesarias y coordinará con el Gobierno Regional de Cusco y otras entidades competentes la adecuada gestión de las visitas.

Los 1100 espacios adicionales diarios serán habilitados por la Oficina General de Estadística y Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Cultura, a través de la plataforma TuBoleto.cultura.pe.

DATO

Mediante Resolución Ministerial N° 000080-2024-MC, se estableció una capacidad de carga de hasta 4 500 visitantes diarios para Machu Picchu, con un incremento máximo de hasta 5 600 visitantes por día durante la temporada alta.