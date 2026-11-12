El papa León XIV inició el miércoles 11 de noviembre su visita al Perú con mensajes de afecto hacia el país, llamados a la honestidad en el servicio público y reflexiones sobre la violencia, la democracia, la salud y los desafíos de la inteligencia artificial.

Durante su primer día en Lima, el pontífice intervino ante trabajadores del Palacio de Gobierno, representantes de las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. También dirigió unas palabras a los fieles congregados frente a la Nunciatura Apostólica.

El líder de la Iglesia católica recordó sus años de vida en el Perú y su nacionalidad peruana, recibida en 2015. Sin embargo, su mensaje también estuvo marcado por preocupaciones sociales, como la seguridad de las familias, la atención a las poblaciones alejadas y la responsabilidad de las instituciones.

Estas son las 20 frases más relevantes que dejó el papa León XIV en su primer día en Lima, seleccionadas de sus tres intervenciones oficiales.

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Su regreso al Perú y su sentimiento de pertenencia

1. “Primero, porque me siento en casa”

Durante sus palabras improvisadas a los trabajadores del Palacio de Gobierno, el pontífice expresó la cercanía que siente con el país donde desarrolló buena parte de su labor pastoral.

2. “Que tengamos también la convicción de que es posible lograr mucho, si caminamos unidos”

El papa destacó la importancia de superar las diferencias mediante el diálogo y el trabajo conjunto. Fue uno de los mensajes centrales de su intervención en Palacio de Gobierno.

3. “Me alegra profundamente volver al Perú”

Con estas palabras inició su discurso formal ante las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional de Lima.

4. “En 2015 recibí la nacionalidad peruana”

León XIV recordó el año en que obtuvo la nacionalidad peruana, un hecho que mencionó al explicar su relación personal e histórica con el país.

5. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria ”

Fue una de sus expresiones más significativas. El pontífice manifestó que su regreso al Perú representaba también el reencuentro con una parte importante de su propia historia.

Su mensaje sobre el Perú, las autoridades y la democracia

6. “La unidad de un pueblo se fortalece cuando esas diferencias encuentran su lugar y cada persona contribuye desde su propia historia y sus convicciones”

El papa resaltó la diversidad cultural del Perú y la importancia de reconocer las distintas tradiciones, lenguas e identidades regionales.

7. “Amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él, interesarse por él y estar dispuesto a ofrecer algo de uno mismo por su bien”

Con esta reflexión, León XIV relacionó el amor a la patria con la responsabilidad de trabajar por el bienestar de sus habitantes.

8. “Las decisiones públicas alcanzan también a quienes viven lejos de los lugares donde se toman. Pero esto nunca debería convertirse en olvido”

El pontífice puso atención en las consecuencias que tienen las decisiones de las autoridades sobre las poblaciones alejadas de los centros de poder.

9. “Para conocer las necesidades de quienes están lejos, es preciso comenzar por escucharlos”

León XIV destacó la importancia de escuchar a los ciudadanos y comprender sus preocupaciones, especialmente en un país caracterizado por su diversidad geográfica y cultural.

10. “Quisiera alentar a todos a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro, cualidades que sostienen la confianza entre las personas y dan solidez a la vida de las instituciones”

Esta fue una de las principales exhortaciones dirigidas a las autoridades. El papa vinculó la honestidad y la rectitud con la confianza ciudadana y la estabilidad institucional.

Violencia, trabajo y oportunidades para los jóvenes

11. “Para las familias, la paz tiene un significado muy concreto: salir a trabajar sin temor, cuidar de los hijos y regresar a casa con serenidad”

En su discurso, León XIV abordó el sufrimiento causado por la violencia y destacó que la paz también debe expresarse en la seguridad de la vida cotidiana.

El pontífice alentó los esfuerzos orientados a proteger la dignidad, los derechos y la integridad de las personas mediante el derecho y la justicia.

12. “Cada uno de esos trabajos contribuye a la vida de la nación y merece ser reconocido en su dignidad”

El papa se refirió a agricultores, pescadores, pequeños comerciantes y trabajadores que sostienen las actividades económicas del país.

Con ello, destacó el valor del trabajo y la necesidad de reconocer la contribución de quienes mantienen a sus familias mediante estas actividades.

13. “Pero los horizontes que se abren en las aulas necesitan encontrar después oportunidades reales”

León XIV también dedicó parte de su discurso a la educación y a las oportunidades para los jóvenes, especialmente para quienes buscan su primer empleo.

El pontífice destacó la labor de los maestros y planteó la necesidad de que la formación educativa permita desarrollar capacidades y acceder a oportunidades concretas.

Salud pública y derechos de las mujeres

14. “Animo a las autoridades a respaldar esa entrega, facilitándoles servicios de salud accesibles y fortaleciendo la medicina preventiva”

El papa pidió mayor atención a las personas que necesitan cuidados continuos y a las familias que asumen esa responsabilidad.

En ese contexto, mencionó a los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes enfrentan problemas de soledad o salud mental.

15. “Que todas ellas puedan desarrollar libremente sus capacidades, participar plenamente en sus comunidades y vivir libres de violencia y de cualquier forma de explotación”

León XIV dedicó estas palabras a las mujeres peruanas, después de reconocer el trabajo de quienes sostienen comedores populares y ollas comunes, así como de aquellas que desempeñan responsabilidades profesionales y públicas.

El pontífice resaltó su contribución al bienestar del país y expresó su deseo de que puedan desarrollarse plenamente y vivir sin violencia.

Inteligencia artificial y desafíos tecnológicos

16. “Que sus beneficios lleguen a todos y que su desarrollo permanezca al servicio de la dignidad humana”

Durante su discurso en el Gran Teatro Nacional, León XIV abordó las oportunidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial.

Destacó su potencial para mejorar la atención sanitaria, anticipar riesgos naturales y facilitar el acceso a la educación en comunidades alejadas.

17. “Es necesario también que existan garantías jurídicas adecuadas para prevenir posibles abusos y proteger a las personas frente a sus consecuencias”

El pontífice planteó la necesidad de establecer mecanismos legales de protección ante los posibles riesgos del desarrollo tecnológico.

Su pronunciamiento estuvo relacionado con el uso responsable de la inteligencia artificial y la obligación de orientar sus avances hacia el bien común.

Diplomacia, reconciliación y paz

18. “Que nunca se renuncie a buscar caminos para aliviar el sufrimiento de los pueblos y avanzar hacia la paz”

En el tramo dedicado a las relaciones internacionales, León XIV se pronunció sobre las guerras y tensiones que afectan a distintas regiones del mundo.

El papa alentó al Perú a continuar contribuyendo a la cooperación internacional, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos que protejan la dignidad humana.

Su mensaje desde la Nunciatura Apostólica

19. “Y queremos ser todos promotores y constructores de paz”

Durante sus palabras desde el balcón de la Nunciatura Apostólica, el pontífice volvió a destacar la importancia de la paz y la reconciliación.

Ante los fieles que acudieron a saludarlo, pidió oraciones por la paz mundial y por la unidad entre las personas.

20. “Muy importante pensar en las familias y buscar también cómo ser promotores de unidad en nuestras familias”

El papa concluyó sus intervenciones de la jornada con un mensaje dirigido a fortalecer los vínculos familiares.

Desde la Nunciatura Apostólica, agradeció las muestras de cariño recibidas en Lima y ofreció una bendición a los asistentes y a sus seres queridos.

Un primer día marcado por mensajes a las autoridades y a las familias

Las intervenciones del papa León XIV durante su primera jornada en Lima combinaron recuerdos de su relación con el Perú con exhortaciones sobre la responsabilidad pública y los problemas que afectan a las familias.

En el Gran Teatro Nacional, sus mensajes abordaron la convivencia democrática, la necesidad de escuchar a las poblaciones alejadas, la seguridad cotidiana, la salud, los derechos de las mujeres y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Su discurso también incluyó referencias a la diversidad cultural del Perú, el cuidado del medio ambiente, la migración y la cooperación internacional.

Al finalizar el día, desde la Nunciatura Apostólica, el pontífice volvió a pedir unidad y paz, dos de los temas que estuvieron presentes en sus mensajes del 11 de noviembre.