Una plegaria en el pozo de Santa Rosa de Lima fue el gesto con el que el papa León XIV cerró su primer discurso ante las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El sumo pontífice recordó las peticiones y esperanzas que generaciones de peruanos han depositado en ese lugar y expresó su deseo de dejar allí también su oración por el país.

“En el pozo de Santa Rosa de Lima, generaciones de peruanos han depositado sus peticiones y esperanzas. Hoy, desde aquí, quisiera dejar caer también mi plegaria en ese bendito pozo”, manifestó el santo padre al finalizar su intervención.

En su mensaje, pidió la intercesión de la Virgen María, Santa Rosa de Lima y los santos y beatos del Perú para que el amor de Cristo ayude a los ciudadanos a reconocer en cada peruano a un hermano y una hermana. Asimismo, expresó su deseo de que cada persona encuentre motivos para amar a su patria. “Que Dios bendiga al Perú y a todos sus habitantes”, concluyó.

Durante su discurso, León XIV también recordó el vínculo que mantiene con el país desde sus años de servicio pastoral y destacó que recibió la nacionalidad peruana en 2015.

“Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, afirmó ante los asistentes.