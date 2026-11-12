El papa León XIV abrió su corazón ante miles de peruanos y manifestó su alegría por retornar al país. “Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria”, expresó.

El pontífice ofreció su primer discurso frente a la presidenta Keiko Fujimori, el cuerpo diplomático y autoridades en el Gran Teatro Nacional.

El agustino llegó a las 8:24 p. m. al recinto de San Borja, mientras miles de fieles lo aguardaban con pancartas en los exteriores de la estación La Cultura.

Una vez adentro, la orquesta sinfónica se encargó de darle la bienvenida. En su mensaje, el religioso recordó que muchos le abrieron las puertas de sus casas y compartieron con él sus mesas. “Por supuesto, algún buen ceviche”, agregó.

El obispo de Roma también evocó que en 2015 recibió la nacionalidad, un acto que hoy le permite comprender “cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes”.

REFLEXIÓN

Sus palabras también recordaron que el país atravesó, en distintas etapas, momentos difíciles y dolorosos que pusieron a prueba la convivencia entre sus habitantes.

“Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia”, aseveró León XIV.

El líder de la Iglesia Católica alentó también a cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro.

El líder de la Iglesia Católica también pidió escuchar a quienes viven lejos de los lugares en los que se toman las decisiones públicas.

El sumo pontífice pidió no olvidar a las comunidades alejadas y prestarles oído a sus necesidades.

“En un país donde se hablan tantas lenguas, escuchar exige, también, procurar que todos puedan hacerse entender”, remarcó.

Finalmente, el vicario de Cristo destacó el legado del Señor de los Milagros y Santa Rosa de Lima.