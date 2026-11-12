León XIV se convirtió ayer en el tercer papa que visita el Perú, país al que llegó por primera vez en 1985 para iniciar su vida pastoral y misionera en Chulucanas, Piura.

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Los otros máximos representantes de la Iglesia Católica que llegaron a este país fueron Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).

Robert Francis Prevost, natural de Estados Unidos y nacionalizado peruano en 2015, pisó territorio nacional a las 5:01 p.m. El avión que lo trasladó procedente de Argentina aterrizó en la Base Aérea del Callao, en Lima.

OLAS DE GENTE

La presidenta de la República, Keiko Fujimori Huguchi, participó en la recepción oficial del papa León XIV.

La mandataria estuvo acompañada del canciller, Carlos Espá, durante la ceremonia oficial de bienvenida al sumo pontífice.

Un día antes de la llegada del papa León XIV, Fujimori destacó que su visita representa una oportunidad para que Su Santidad imparta su bendición al pueblo peruano. Asimismo, calificó este acontecimiento como una ocasión de alegría, unidad y reconciliación para el país.

Tras su salida del terminal aéreo, el papa León XIV recorrió las calles de Lima a bordo del papamóvil, luego de abordar la unidad en la basílica María Auxiliadora, ubicada en la avenida Brasil, en el distrito de Breña.

Desde allí continuó su desplazamiento por las avenidas Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, hasta llegar al jirón Conde de Superunda, en dirección a Palacio de Gobierno.

Durante el recorrido, cientos de fieles católicos se congregaron en el jirón Conde de Superunda y los alrededores del corazón de Lima para saludar al sumo pontífice.

Los asistentes esperaron con emoción su paso y aprovecharon la oportunidad para verlo de cerca durante su llegada a la Plaza Mayor.

Como parte de su primera jornada en el país, León XIV participó en una ceremonia oficial de bienvenida y sostuvo una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno.

Posteriormente, el pontífice tenía previsto trasladarse al Gran Teatro Nacional, donde iba a participar en un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

Su agenda en el Perú se prolongará hasta el lunes 16 e incluirá cuatro misas: en Pimentel, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa y Lima, según el programa de la Santa Sede.

En Lambayeque, el viernes 13, según los itinerarios difundidos por la Diócesis de Chiclayo y el Gobierno Regional (GORE), el recorrido de Su Santidad tendrá el lema “León XIV regresa a casa. Y Chiclayo sale a recibirlo”.

La jornada empezará a las 8:30 a.m. en la Base Aérea Tte. Crl. Pedro Ruiz Gallo. El Santo Padre saldrá por la av. Fitzcarral hasta el óvalo Papal y tomará la av. Gran Chimú, que enlaza con la prolongación Grau, hasta Monsefú.

En ese distrito ingresará por la av. Venezuela y seguirá por la av. Carlos Conroy hasta Santa Rosa. Allí avanzará por la av. Mariscal Castilla y luego por la carretera a Pimentel hasta las Pampas de Pimentel.

A las 2 p. m. el papa volverá por la misma ruta: Santa Rosa, Monsefú (av. Venezuela), la av. Grau y la av. Gran Chimú. El destino es la capilla San Óscar Romero, en la calle José María Arguedas, distrito de La Victoria.

El último tramo comenzará a las 4 p.m. Desde la capilla, el papa irá hasta el óvalo Papal y subirá por la av. Sáenz Peña hasta la Residencia Episcopal, en la calle Elías Aguirre, junto al Parque Principal de Chiclayo.