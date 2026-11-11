El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, Ricardo Lazo Suji, informó que se tiene prevista la limpieza y descolmatación de un tramo superior a los cinco kilómetros del río Chicama.

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Asimismo, indicó que los trabajos se vienen desarrollando de manera simultánea en seis puntos críticos con tractores sobre orugas distribuidos para agilizar las intervenciones que tiene un avance del 50 %.

La meta es intervenir en 10 puntos críticos como parte de las acciones de prevención ante la próxima temporada de lluvias y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

Cabe señalar que en el río Chicama la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha identificado alrededor de 47 puntos críticos, cuyas intervenciones se vienen desarrollando de manera paralela y articulada entre la Región y diversas instituciones del Gobierno Nacional.

Entre ellas, se encuentra el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.