No esperarán más. Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) han anunciado que el fenómeno El Niño extraordinario golpearía a Trujillo en diciembre con lluvias de gran intensidad. Ante ese escenario, dueños de negocios y representantes de entidades públicas en el centro histórico de la ciudad están tomando sus previsiones del caso para evitar que el agua y lodo ingresen a sus locales.

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La preocupación es comprensible, toda vez que hay antecedentes de huaicos e inundaciones que en 2017 (Fenómeno El Niño Costero) y 2023 (ciclón Yaku) que afectaron el centro de Trujillo y los habitantes de esta localidad quieren evitar a toda costa que una situación tan complicada como esa se repita.

CON LO QUE TIENEN

Para ello los propietarios de los predios y los responsables de su cuidado han empezado a reforzar los inmuebles con estructuras de protección. Por ejemplo, en el Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Trujillo, situado en la cuadra 3 del jirón San Martín, se han colocado en cada uno de sus accesos puertas metálicas, muros de concreto y hasta sacos de arena.

Una situación similar se aprecia en el jirón Orbegoso, donde un restaurante de comida oriental, notarías y tiendas han colocado muros de más de 50 centímetros de altura en sus puertas.

Sin embargo, hay viviendas de familias comunes que también han adquirido ladrillos y cemento para bloquear sus entradas y evitar que el agua y lodo ingrese a sus inmuebles y dañe sus bienes y enseres que tanto les ha costado adquirir a lo largo de los años.

LO MISMO

Cabe indicar que ante el temor de inundaciones y la activación de la quebrada San Ildefonso, los vecinos del sector Mampuesto en Trujillo, quienes son los primeros en recibir el impacto del huaico han implementado defensas por su cuenta.

El alcalde vecinal Gerardo Reyes Torres sostiene que las obras definitivas en la quebrada San Ildefonso no están concluidas y está convencido que el diseño empleado para su edificación no sería suficiente para soportar lluvias de gran magnitud.

Ricardo Lazo Suji, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional (GORE) La Libertad, dijo que no hay ningún inconveniente en que los vecinos traten de proteger sus puertas para prevenir que ingrese el agua de las lluvias.

“Se ha pronosticado un fenómeno El Niño intenso y el agua de las lluvias puede alcanzar entre cinco a 10 centímetros y está bien que tomen las medidas de protección”, agregó.

El funcionario indicó que el proyecto en la quebrada San Ildefonso ha sido diseñado para que el lodo y sedimento se vaya quedando y solo el agua sea derivada por un canal al río Moche.

Lazo aseguró que ya se ha coordinado con los alcaldes de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco Herrera la implementación a través de sacos y barreras la denominada “ruta del agua”.