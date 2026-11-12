La Contraloría General de la República informó que “advirtió al Gobierno Regional (GORE) de La Libertad sobre el riesgo de no recuperar S/ 47.7 millones correspondientes a los adelantos entregados a las empresas que tuvieron a su cargo la construcción del nuevo Hospital de Virú, el corredor vial Trujillo-Huanchaco y la nueva sede institucional del GORE, cuyos contratos fueron resueltos debido a incumplimientos contractuales que afectaron su avance físico”.

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AMENAZA

En los Informes de Hito de Control números 066, 062 y 063-2026-OCI/5342-SCC, el órgano de control precisa que “en los respectivos contratos se establece que los adelantos directos y para materiales otorgados en la ejecución de los proyectos debían administrarse mediante fideicomisos constituidos conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”. “En ese contexto, las empresas contratistas están obligadas a devolver los montos no amortizados, incluso cuando los contratos hayan sido resueltos”, agregó.

“La recuperación de estos recursos debió efectuarse mediante descuentos en los pagos quincenales a las empresas contratistas. Sin embargo, de los S/ 83,262,358 entregados en conjunto, solo se amortizaron S/ 35,578,656, por lo que permanecen pendientes S/ 47,683,701”, detalló la Contraloría.

Los informes de control también revelaron incumplimientos en la sustentación del uso de los recursos desembolsados.

ATRASO

La paralización de los tres proyectos han afectado el desarrollo de las provicias de Trujillo y Virú, pese a que los tres fueron considerados “obras emblemáticas” por el entonces gobernador regional, César Acuña Peralta.

Tras ser revelados los informes de la Contraloría, en la Región aseveraron que las acciones para recuperar los adelantos otorgados a las empresas contratistas “se iniciaron antes de la reciente alerta de la Contraloría”.