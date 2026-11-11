Conocer cómo funcionan las antenas de telecomunicaciones y aprender a cruzar correctamente una calle fueron parte de las actividades que se desarrollaron en dos instituciones educativas de La Libertad. Las jornadas estuvieron dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria, quienes participaron en charlas y ejercicios prácticos sobre situaciones que forman parte de su vida cotidiana.

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En la provincia de Otuzco, personal de la Subgerencia de Comunicaciones de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) llegó a la institución educativa Juan Alvarado, donde más de 150 estudiantes de secundaria participaron en una charla sobre el funcionamiento de las antenas de telecomunicaciones y su relación con la salud.

Durante la actividad, los escolares pudieron plantear sus inquietudes y aclarar dudas sobre estas instalaciones, utilizadas para brindar servicios de telefonía y conectividad.

La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, destacó la importancia de que los estudiantes reciban información clara sobre temas que generan dudas entre la población.

“Muchas veces se habla de las antenas sin conocer realmente cómo funcionan. Por eso es importante llegar a los colegios, explicarles a los estudiantes y darles la oportunidad de preguntar. Queremos que tengan información y puedan sacar sus propias conclusiones”, expresó Urrelo Seijas.

SEGURIDAD VIAL DESDE LAS AULAS

En Trujillo, 105 alumnos del tercer grado de primaria de la institución educativa Claretiano participaron en un taller práctico de seguridad vial, donde aprendieron a reconocer las señales de tránsito y las precauciones que deben tomar al desplazarse por la ciudad.

Los escolares participaron en dinámicas educativas y recorrieron un circuito itinerante que recreaba calles, cruces peatonales y señales de tránsito. Mediante estos ejercicios practicaron cómo cruzar correctamente una vía y reconocer situaciones de riesgo.

Sobre esta actividad, la gerente señaló que la educación vial debe comenzar desde los primeros años de formación escolar.