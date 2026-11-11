No se quedará de brazos cruzados. Wilmer Sánchez Ruiz sostuvo que apelará a la vía legal para lograr que se respete la voluntad del pueblo en las urnas y sea proclamado como alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y reciba sus credenciales como tal.

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Ocurre que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que los primeros regidores elegidos en las elecciones del 4 de octubre y que ejercieron como alcaldes en el periodo anterior (2023-2026) no podrán asumir una nueva gestión, pues estarían incurriendo en la denominada “reelección encubierta”.

RESPETA

“Creemos en el estado de derecho y en la autonomía de todas las instituciones, pero acá hay una cosa que tiene que quedar clara: sobre esa autonomía que tiene el JNE en lo referente a fallos relacionados al tema electoral, el Tribunal de Garantías Constitucionales ya ha fallado en varias oportunidades y ha dicho que no existe ninguna institución pública que no esté sujeta al control constitucional, cuando se vulneran derechos fundamentales como se ha hecho en este caso”, manifestó el actual alcalde de La Esperanza.

Cabe precisar que Wilmer Sánchez fue elegido alcalde de La Esperanza en 2022, por la agrupación política Trabajo más Trabajo; sin embargo, al poco tiempo renunció para pasar a militar en Alianza para el Progreso (APP), partido con el que finalmente se postularía al cargo de primer regidor en las elecciones de este año.

Empero, ante la dimisión de Anderson Nelson Castillo Rosas a su postulación a la Alcaldía de La Esperanza por APP, Sánchez supuso tener el camino libre para ejercer un periodo más, pero el JNE le cerró las puertas.

“Se ha vulnerado el derecho a elegir y ser elegido. La resolución del JNE es contradictoria porque fue este ente el que nos dejó participar y ahora aceptan que se equivocaron. Vamos a hacer valer las acciones legales correspondientes”, acotó.