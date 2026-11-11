Un estudiante trujillano del Colegio Cristiano Elliot obtuvo el primer puesto a nivel nacional en su categoría en el XIII Concurso Escolar “Historietas con energía”, organizado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), iniciativa que promueve entre los escolares la cultura del ahorro de energía eléctrica y el uso responsable de la electricidad.

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Jorge Aguirre Castañeda destacó entre los participantes de la categoría 1 (estudiantes de primero a tercero de primaria), luego de obtener inicialmente el triunfo en la etapa regional de La Libertad y clasificar como su representante a la evaluación nacional.

TRIUNFO

En esta última fase, su historieta compitió con los trabajos que ocuparon los primeros lugares de las distintas regiones del país, logrando finalmente el máximo reconocimiento en su categoría.

De esta manera, el pequeño se convirtió en el único representante trujillano en la lista final de ganadores nacionales; llevando el nombre de Trujillo y de su institución educativa a lo más alto de la competencia en su categoría.

El concurso de historietas de Osinergmin busca desarrollar la creatividad de los escolares y transmitir, mediante recursos gráficos y narrativos, mensajes de sensibilización sobre el cuidado de la energía, la prevención de riesgos eléctricos y las buenas prácticas en el hogar y la comunidad.

Más de 12 mil estudiantes de todas las regiones del país participaron en este concurso a nivel nacional.