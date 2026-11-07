Como ya lo he manifestado en reiteradas oportunidades, los auténticos aprendizajes casi nunca se reflejan en las notas. Los aprendizajes se viven y se preservan en nuestros fueros internos, en aquello que llamamos experiencias con sentido.

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Hace unos días, cientos de instituciones educativas de nuestra región hicieron un alto en su diario trajinar para compartir algunos de estos aprendizajes. Con motivo de la III Maratón Regional de Lectura y Narración Oral, promovida por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, miles de estudiantes volvieron a los textos y recurrieron a diversos lenguajes para compartir sus experiencias y producciones.

Desde las escuelas más alejadas hasta las más renombradas, la comunidad educativa liberteña celebró y vivió la lectura. En este contexto, en Quiruvilca, a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, docentes y estudiantes de la I. E. Ricardo Palma le pusieron calor y emoción a su III Encuentro Literario Ricardista.

LEAMOS JUNTOS

La maestra Meryl Velásquez Acosta, entusiasta y comprometida con la lectura y la formación de sus estudiantes, me hizo llegar una nota periodística sobre este emocionante encuentro. Su relato cuenta cómo escritores regionales y escolares de primaria y secundaria se reunieron para dar vida a los libros a través de la creatividad.

Quiruvilca, La Libertad. ¿Quién dijo que leer es solamente sentarse con un libro y pasar las páginas? En la I. E. Ricardo Palma, de Quiruvilca, la lectura se vive, se juega, se crea y se comparte. Así quedó demostrado el jueves 29 de octubre en el III Encuentro Literario Ricardista, cuyo lema fue “Lánzate a la lectura, vive una aventura”.

Esta experiencia no nació de la noche a la mañana. Desde el 2024, la institución desarrolla el Plan Lector Institucional para despertar el gusto por leer y fortalecer las competencias comunicativas. Los encuentros literarios se han convertido en espacios esperados donde leer deja de ser una obligación para volverse una aventura compartida.

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LEER Y PRODUCIR

Los escritores Carlos Santa María Ruiz, Luciano Moreno Roldán y Alejandro Benavides Roldán participaron en un conversatorio con los estudiantes. Al escuchar sus anécdotas y conocer sus motivos para escribir, los escolares descubrieron las vivencias que hay detrás de cada obra y su conexión con nuestra tierra.

Los estudiantes de primaria y secundaria presentaron los sorprendentes trabajos que elaboraron a partir de sus hallazgos en las obras regionales leídas durante las horas del Plan Lector. Tomaron como referencia los libros “Voces de mi región 1, 2 y 3”, publicados bajo el sello de la Editorial Nectandra.

¡Y vaya que los estudiantes nos sorprendieron! Los personajes, acontecimientos, escenarios y voces de las obras dejaron las páginas para convertirse en ruletas, bingos, ludos, crucigramas, pupiletras, rotafolios, televisores lectores, maquetas, libros en 3D y carteleras lectoras. También hubo cómics, un acordeón musical lector y teatro de sombras, entre muchas otras propuestas creativas.

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MIREMOS DENTRO

Cada producción tenía algo que contar. Detrás de los materiales que despertaron la curiosidad de los asistentes había lectura, comprensión, interpretación, investigación, imaginación y mucho trabajo. Los estudiantes se apropiaron de las obras y compartieron lo comprendido con los recursos y lenguajes que escogieron para sus producciones.

Fue gratificante observar cómo los escolares asumían el papel de protagonistas, explicaban sus trabajos y daban vida a las historias leídas. Allí estaba el verdadero sentido de la jornada: comprender que un libro no termina cuando se llega a la última página, sino que puede seguir creciendo en las ideas, las emociones y las creaciones de cada lector.

La Comisión del Plan Lector organizó el encuentro bajo el liderazgo de la directora, Eusebia Tarazona Soto. Las docentes Meryl Velásquez Acosta, Carmen Tam Grau y Milagros Quisiyupanqui Áscate participaron en la organización. Con su trabajo y dedicación, vienen impulsando esta propuesta de lectura en la institución educativa.

FORMEMOS LECTORES

El III Encuentro Literario Ricardista deja un mensaje que merece trascender las aulas del colegio. Fomentar la lectura implica ofrecer a los estudiantes experiencias que los conecten con los libros, con sus autores, con su cultura y con su propia capacidad de crear, más allá de las páginas que se les pide leer.

Desde Quiruvilca, la I. E. Ricardo Palma demuestra que la lectura puede convertirse en una experiencia que involucra a toda la comunidad educativa. Para ampliar esa participación, hacen falta una apuesta institucional sostenida, un liderazgo pedagógico y el compromiso de los docentes que acompañan a los estudiantes en sus lecturas.

Comparto con la maestra Meryl Velásquez el entusiasmo que transmite su nota. En los colegios de nuestra región no solamente se leen historias: ¡se viven, se recrean y se comparten! ¡Que sigan abriéndose los libros, despertando la imaginación y multiplicándose los lectores!

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