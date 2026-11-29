El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Yuiliana L. R. A (25 años), sobrina del fallecido trabajador de la Universidad Nacional de Piura (UNP) Luis Alberto Pacherrez Atarama (56), y su pareja, Jhonatan Orlando Acuña Rojas (26 años), por su presunta implicancia en el asesinato del servidor administrativo.

La pareja fue intervenida en una vivienda del asentamiento humano Los Polvorines, en el distrito Veintiséis de Octubre, inmueble donde la víctima habría permanecido en cautiverio antes de ser ultimada. De acuerdo con las pesquisas policiales, tras cometer el homicidio, los implicados habrían simulado un secuestro para extorsionar a los deudos.

Durante las diligencias preliminares, el detenido Acuña Rojas habría confesado su participación en el hecho y guiado a los agentes hacia el punto donde arrojaron el cadáver. Los restos de Pacherrez Atarama fueron hallados en avanzado estado de descomposición en un descampado ubicado a un costado de la carretera Piura–Chiclayo.

Tras conocerse el fallo judicial, se dispuso el internamiento del investigado en el penal de Piura, mientras que la mujer será recluida en el establecimiento penitenciario de mujeres de Sullana. En tanto, los familiares de la víctima demandan que ambos sean condenados a cadena perpetua al tipificar el caso como secuestro con subsecuente muerte.