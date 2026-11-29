Pisco celebra un nuevo triunfo internacional. El adolescente pisqueño Adriano Coaquira Gonzales, de 15 años, se consagró campeón en el VII Campeonato Sudamericano de Ajedrez U7-U15, disputado en Bogotá, Colombia, durante noviembre.

Tras ocho días de intensas jornadas y exigentes partidas frente a destacados competidores, el joven talento logró subir a lo más alto del podio sudamericano, dejando en alto el nombre de Pisco y del Perú.

Talento deportivo

El importante logro deportivo es fruto de años de dedicación al deporte ciencia, disciplina y una constante preparación, pero también del esfuerzo y sacrificio de su familia, que ha respaldado su carrera pese a la escasa ayuda pública y privada. Desde sus primeros pasos en el ajedrez, Adriano ha venido sumando experiencia en competencias internacionales, viajando acompañado de su querido abuelo Rigoberto Gonzales, quien ha sido parte importante de este camino deportivo.

Detrás de este título sudamericano existe una exigente preparación que demanda recursos económicos para entrenamientos con maestros nacionales y extranjeros, indispensables para mantenerse en el alto nivel competitivo.

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