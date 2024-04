Hoy sábado 13 de abril en la Biblioteca Abraham Valdelomar, ubicada en el balneario de Huacachina, desde las 10:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. puedes participar de una partida de ajedrez con Natalia Lisetth Tacas Granda, Briana Camila Aguilar Huaraca y Benjamín Gerardo Valdez Quihue. Si ganas a los menores serás acreedor de un libro, si pierdes, podrás dar un apoyo económico para que puedan participar del Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez 2024, que se realizará en Lima, del 30 de abril al 10 de mayo.

Campeones

Natalia Lisetth Tacas Granda (10), es estudiante de la I. E. San Miguel y cursa el 5to “E”. A la edad de 4 años ingresa en la escuela de ajedrez del profesor Yuri Soto, quien la acompaña en su entrenamiento hasta la edad de 8 años. A partir de 6 años obtiene su primera medalla de campeona regional sub 7 de manera virtual, es así que va obteniendo diversas medallas en los diferentes campeonatos que va participando. A finales del año 2022, comienza a entrenar con el IM Marco Pacheco, en marzo del 2023 se suma al equipo el profesor Jonathan de la Cruz Tinco, con quienes logra el Subcampeonato Nacional sub. 9 en su categoría, posteriormente ese mismo año participa en el Campeonato Panamericano Escolar, donde logra coronarse como campeona panamericana, este logro le concede la oficialidad para el Mundial Escolar 2024 y el Campeonato Panamericano Escolar 2024 como vigente campeona panamericana.

En este año 2024, se corona como campeona nacional sub 10 femenino que le concede la oficialidad para el Festival Sudamericano de la Juventud, Campeonato Panamericano de la Juventud, Mundial de Cadetes de la FIDE.

Cabe resaltar que su padre Joguer Tacas Misaico la acompaña a todas las competencias.

Briana Camila Aguilar Huaraca es estudiante de la I. E. San José, cursa el 5to “B” de primaria. Aprendió a jugar ajedrez en el año 2020, cuando tenía aún 6 años, y tiene su primera participación en un Campeonato Regional de forma on-line (porque en ese tiempo así se realizaban los torneos de ajedrez por la pandemia del COVID-19) a los 7 años, logrando un 3er lugar. Ella ha participado en diferentes campeonatos. Actualmente, es campeona regional Centro Sur 2024, en la modalidad: blitz, rápidas y clásicas. Asimismo, ha ocupado el 3er. puesto en el Campeonato Nacional Juvenil de Ajedrez 2024 - modalidad blitz - categoría sub 12 femenino.

Cabe mencionar que sus padres Aguilar Rejas Carlos Antonio y Huaraca Mesías Sandra Gladys la acompañan en todas sus competencias.

Benjamín Gerardo Valdez Quihue es estudiante de la Institución Educativa Antonia Moreno de Cáceres, cursa el 4to “A” de primaria, practica el ajedrez desde los 6 años de edad. Ha ganado diferentes medallas en diversos campeonatos quedando siempre dentro de los cinco mejores. En el Campeonato Regional Escolar Centro Sur 2023 - Ica ocupó el primer lugar sub 9 - clásico. Campeonato Regional Juvenil Centro Sur 2024 - Mala - Cañete trajo el tercer lugar sub 10 - clásico, campeón sub 12 - rápidas y subcampeón sub 10 - blitz. Sus padres Abner Valdez Huaraca y María Quihue Gutiérrez siempre están apoyando al menor en esta disciplina que, al parecer, permanece olvidada por las instituciones y autoridades de la región Ica.

Cabe resaltar que los tres menores en sus inicios han sido preparados por el profesor Yuri Soto Sulcaray, maestro de ajedrez de Ica. Actualmente, su entrenador es Jonathan de la Cruz, un profesor de ajedrez de la ciudad de Lima, que les enseña vía Google Meet. Por ahora, ellos vienen juntando su bolsa de viaje para el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez FIDE “Perú 2024″, que se desarrollará en el Callao, en Lima. El costo de la inscripción es de US$ 175.

