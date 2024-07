A pocos días de llevarse a cabo las elecciones de la nueva junta directiva del Mercado Modelo de Huánuco, advierten que menos del 70 % de los socios están habilitados para emitir su voto debido a que solo un menor porcentaje tiene al día el pago del autovalúo.

Las elecciones para elegir a la nueva junta directiva en el Mercado Modelo, será este 4 de agosto, una de las candidatas Nely Pajuelo Isidro, está compitiendo con Antonio Talenas Berrocal, quien busca una nueva reelección.

“La lista de Antonio Talenas, que busca reelegirse ya se siente ganadora solo por los votos de ese 30 % que sí están aptos para votar”, señaló la candidata Pajuelo, en una rueda de prensa, tras acusas que Talenas busca perpetuarse en la directiva sin realizar mejoras en el mercado.

NO SE HIZO NADA

Tras manifestar que hace 17 años se hizo la privatización del mercado y no han movido ni comprado un clavo, no existe tecnología, no se hace ni una mejora y ponen como excusa el juicio pendiente que tienen hasta la fecha.

El proceso judicial que entabló la Municipalidad en el 2007 para anular la privatización, está por resolverse en segunda instancia. “Ese proceso está casi ganado. Tenemos jurisprudencia, ya hemos ganado en otras instancias; lo que tenemos que ir viendo de una vez es cómo haremos para la construcción del mercado”, refirió la candidata.

ESTO LE PUEDE INTERESAR: