Darinka Ramírez decidió contar su verdad en el programa de Magaly Medina y revelar detalles de la denuncia que le interpuso a Jefferson Farfán.

La madre de la última hija del exfutbolista relató el incidente que ocurrió en el departamento.

“ Comenzó a jugar de manos con su primo, yo ahí le reclamo que tenga respeto al área de la bebé y eso fue suficiente para que él se levante agresivamente a decirme ‘lárgate’ para reclamarme por el departamento, diciendo ‘tú no estás acostumbrada a vivir así’ ”, expresó en una conversación con Magaly Medina.

En otro momento, Darinka recordó cuando su hija se cayó de la cama y cuando le avisó a Farfán no se preocupó ni quiso ver a la pequeña.

“ Mi hija se cayó de la cama, su nariz y su boca estuvieron súper hinchadas. Yo me desesperé y mi audio fue llorando, él me contestó, era la una de la mañana, y me mandó a una farmacia de 24 horas ”, manifestó.

Jefferson Farfán negó cualquier tipo de agresión contra Darinka Ramírez: “Deberá probarlo”

A través de un comunicado, Jefferson Farfán negó haber ejercido violencia psicológica contra la madre de su última hija, Darinka Ramírez, tal como la joven lo denunció ante la Policía y el Poder Judicial.

En su publicación, la ‘Foquita’ consideró que estas acusaciones son “falsas”.

“Rechazo enfáticamente por falsa e infundada dicha acusación. No solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere”, indicó Farfán.

Ante la denuncia por agresión presentada por Darinka Ramírez, Jefferson aseguró, en su comunicado, que nunca ejerció violencia contra ella y que la situación fue una “discusión entre padres” | Foto: @jefferson_farfan_oficial (Instagram)