El presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Medio, Bajo Piura y Sechura, Máximo Valdiviezo, anunció que hoy se pronunciarán sobre el Decreto de Urgencia que publicó el Ejecutivo. El gremio manifiesta su rechazo a dicho documento publicado en El Peruano y señalan que, solo en la actual campaña arrocera, las pérdidas ya superan los 3,000 soles por hectárea.

A pesar de que en la región se sembraron más de 60,000 hectáreas, los agricultores reportan pérdidas acumuladas de hasta S/ 180 millones. Esta crítica situación es resultado del bajo precio de venta de sus productos y el encarecimiento de los fertilizantes, un escenario que, según advierten, amenaza con repetirse en la próxima campaña agrícola si no se toman medidas urgentes.

Ante la falta de soluciones, los productores no descartan retomar las movilizaciones. Los dirigentes sostienen que la norma legal publicada por el Gobierno ignora las demandas específicas de los arroceros, dejando al sector sin respaldo frente a la crisis.

“El Decreto de Urgencia ya lo oficializaron, pero no nos satisface, acá son 60,000 hectáreas y no nos alcanza. La mayor parte de productores se van a quedar en nada”, indicó Máximo Valdiviezo.

Valdiviezo detalló que el decreto es insuficiente, ya que no contempla un subsidio directo para los miles de agricultores ni establece un programa de reactivación económica (similar a Reactiva) que inyecte liquidez al campo. Para el gremio, esta omisión deja en el abandono a los pequeños productores de la región.

“Ya en esta campaña, los bancos nos están cobrando. Los bancos no esperan y los intereses corren, por lo tanto eso es lo que queremos (subsidio) para dar solución a nuestros problemas. Se nos avecina otra campaña y necesitamos un reactiva y eso lo tiene que hacer el Estado. Nos preocupa”, señaló Valdiviezo.