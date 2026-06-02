De acuerdo con el avance de las investigaciones policiales y fiscales en el caso del crimen del alcalde de Veintiséis de Octubre, el detenido Deyvis Omar Gallo Lozada confesó que fue contactado por Jhon Darwin Ponce Torres, alias “Pajara”, quien habría conducido la motocicleta de placa 9713-NP utilizada para realizar el “marcaje y reglaje” a Víctor Hugo Febre Calle. Según su declaración, el vehículo siguió al burgomaestre desde la municipalidad hasta el sector El Condado, donde se produjo el ataque a balazos.

“De acuerdo con el desarrollo de las escenas cronológicas, se observa que esta (motocicleta), antes del hecho se encontraba estacionada cerca de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre...se ha podido advertir que dicho vehículo habría realizado el seguimiento, desplazándose metros atrás de la camioneta donde se desplazaban los agraviados”, dice la investigación.

Gallo Lozada registra tres ingresos al penal de Piura y fue condenado a 6 años de cárcel el 23 de junio del 2017 por el delito de fabricación, comercialización, uso o porte de armas por el Juzgado Penal de Sullana, cuya condena la cumplió hasta el 21 de junio del 2023.

Por su parte, Ponce Torres registra antecedentes por hurto agravado en el año 2018, en la que le impusieron la medida de libertad condicional. También registra faltas contra el patrimonio, hurto y daño (2024) y hurto agravado (2023 y 2024), dictándole la pena privativa de la libertad suspendida y efectiva, respectivamente.

Según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la camioneta Mitsubishi de placa P4Y-948 utilizada por el alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, y su chofer y agente de seguridad, Jorge Luis Chao Aranda, el día del atentado, está inscrita a nombre de David Klear Ayme Narvay.