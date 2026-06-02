Decenas de vecinos de la Asociación de Vivienda Nuevo Astramay realizaron un plantón pacífico en los exteriores de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes para exigir que se respete la decisión adoptada por la población de continuar vinculada al distrito de Parcona.

Pedido ciudadano

Durante la protesta, el presidente de la asociación, Edwin Soto Pariona, señaló que esta es la tercera vez que presentan documentación formal ante la comuna. “Hemos decidido trabajar desde el año 2025 con la Municipalidad de Parcona, donde hemos recibido el apoyo necesario, cosa que la Municipalidad de Los Aquijes nunca hizo”, afirmó. Asimismo, sostuvo que la población acordó en asamblea extraordinaria continuar vinculada a dicho distrito.

Soto Pariona indicó que los vecinos han logrado avances concretos gracias al respaldo de Parcona, entre ellos la instalación de cámaras de seguridad, el acceso al programa Vaso de Leche, patrullajes de serenazgo y gestiones para la ejecución de proyectos de agua y desagüe. “Solicitamos solamente respeto a la decisión de toda una población. La asamblea ya tomó una decisión y queremos que se respete”, manifestó.

Los pobladores también denunciaron que existirían personas sin representación vecinal que estarían interviniendo en asuntos relacionados con el sector. Según la dirigencia, estas acciones estarían generando retrasos en diversos trámites. “No queremos ser utilizados ni que se deje de lado la voluntad de quienes vivimos en Nuevo Astramay”, expresó el dirigente durante la manifestación.

Tras el plantón, una comisión fue recibida por funcionarios municipales debido a la ausencia de la alcaldesa. De acuerdo con Edwin Soto Pariona, el gerente municipal informó que la comuna emitirá una respuesta formal a los documentos presentados y que se evaluará la conformación de una mesa de trabajo con representantes de ambos distritos. “Nos han manifestado que van a responder por escrito y coordinar una reunión con la Municipalidad de Parcona para tratar el tema de la delimitación”, explicó.

Posteriormente, los dirigentes y vecinos se trasladaron al Gobierno Regional de Ica para reiterar su pedido de delimitación territorial definitiva. Soto Pariona indicó que funcionarios regionales se comprometieron a convocar una mesa técnica durante el mes de junio para abordar el caso. “La población ya tomó una decisión firme y esperamos que la delimitación se defina de una vez para que nuestro sector pueda seguir avanzando y recibiendo inversión pública”, concluyó.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO