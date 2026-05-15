Un grupo de extrabajadores de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes realizó una protesta en los exteriores de la comuna para exigir el pago de remuneraciones pendientes que, según denunciaron, se adeudan desde hace varios meses.

La manifestación se desarrolló durante varias horas y estuvo marcada por reclamos contra la gestión municipal y cuestionamientos por la ausencia de funcionarios que atendieran a los manifestantes.

Múltiples reclamos

Los extrabajadores, quienes señalaron haber laborado en distintas áreas de la municipalidad, indicaron que existen deudas correspondientes a salarios de entre dos y cinco meses, e incluso algunos casos pendientes desde el año 2024. Durante la protesta, afirmaron que, pese a haber presentado documentos y solicitudes formales, hasta el momento no reciben respuestas concretas. Serían hasta 30 los afectados.

La manifestación se realizó en el frontis de la sede municipal, donde los asistentes denunciaron que las puertas permanecieron cerradas mientras intentaban ser atendidos.

“Queremos nuestro pago”, coreaban los manifestantes mientras exigían la presencia de la alcaldesa Karol Rojo Ventura o de algún funcionario que pudiera explicar la situación de los expedientes y órdenes de servicio observadas.

Según relataron varios de los extrabajadores, muchos de ellos cumplieron funciones en áreas operativas, mantenimiento, polideportivos, imagen institucional y otros servicios municipales. Aseguraron que trabajaron jornadas completas, incluyendo sábados, domingos y feriados, y que cuentan con documentos y evidencias que respaldan sus labores.

Una de las extrabajadoras afirmó que laboró en un polideportivo del distrito desde tempranas horas de la mañana hasta la noche y que, pese al tiempo transcurrido, no ha recibido el pago correspondiente. “No estamos pidiendo un favor ni un regalo. Solo exigimos el pago por el trabajo realizado”, declaró durante la protesta.

Otra trabajadora denunció que mantiene deudas personales y préstamos adquiridos para sostener a su familia mientras esperaba el pago municipal. “Tenemos hijos, padres adultos mayores y responsabilidades. No es justo que nos tengan esperando tantos meses”, señaló.

Los manifestantes también denunciaron que algunas órdenes de servicio que inicialmente figuraban como aprobadas para pago habrían sido anuladas posteriormente. Según explicaron, al revisar el sistema administrativo detectaron que dichos registros fueron retirados pese a que anteriormente se les informó que el pago sería procesado.

“Primero nos dijeron que esperáramos la credencial de la alcaldesa, luego que había observaciones administrativas y finalmente vimos que las órdenes fueron anuladas”, manifestó una ex trabajadora del área de imagen. Agregó que existen capturas y documentos que demostrarían que los pagos estaban programados antes de ser retirados del sistema.

Durante la protesta también se presentó el caso de un trabajador con discapacidad, identificado por sus compañeros como “Lalo”, quien aseguró haber sido separado de sus funciones.

Sus compañeros cuestionaron la decisión de la municipalidad y señalaron que se trataría de un caso sensible debido a las normas de protección laboral para personas con discapacidad. El trabajador indicó que realizaba labores tanto en horario diurno como nocturno y que, tras ser retirado, quedó sin empleo.

Mientras se desarrollaba la protesta, se observó la presencia de personal de serenazgo y efectivos policiales en los exteriores de la municipalidad. Algunos manifestantes criticaron que el personal de seguridad permaneciera resguardando la sede edil mientras, según dijeron, las calles del distrito quedaban sin vigilancia suficiente.

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