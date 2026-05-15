El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), participó en las acciones de rescate, atención, rehabilitación y posterior liberación de un ejemplar de zarigüeya silvestre, hallada en el distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica.

Retorno a su hábitat

Los especialistas de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Ica, del Serfor atendieron la alerta de los pobladores de la zona, quienes reportaron la presencia del animal silvestre que tenía heridas en distintas partes del cuerpo. El ejemplar fue trasladado al Zoológico Municipal de Ica para las evaluaciones veterinarias correspondientes, la atención especializada y el monitoreo.

El Administrador Técnico de la ATFFS Ica, Alberto Yataco Pérez informó que, durante el periodo de recuperación, se observó una evolución favorable del ejemplar, se evidenció mejoras físicas y un comportamiento propio de su condición silvestre, factores fundamentales para determinar su aptitud para el retorno a su hábitat natural.

“Luego de culminar satisfactoriamente su proceso de rehabilitación, la zarigüeya fue liberada en una zona adecuada para su desarrollo y supervivencia, caracterizada por presentar cobertura vegetal y condiciones ambientales adecuadas para la especie”, informó Yataco Pérez.

Las zarigüeyas cumplen un importante rol en los ecosistemas, son controladores naturales de insectos y con ello, evitan las plagas, además son dispersores de semillas. En el Perú, estos mamíferos marsupiales suelen vivir en bosques secos y áreas periurbanas en medio de la vegetación acuática emergente en la región de Ica. Pese a su importancia, frecuentemente son víctimas de ataques, atropellos o captura por desconocimiento de la población.

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