Un padrastro ha sido condenado a pasar más de una década en la cárcel por violentar sexualmente a su hijastra menor de edad. El sujeto le realizó actos libidinosos a la infante, que soportó la pesadilla por un largo periodo.

Grave delito

La Segunda Fiscalía Superior Penal de Chincha, con sede en Ica, consiguió que se ratifique la sentencia de 14 años de pena privativa de libertad efectiva contra Edwin Efraín de la Cruz Valencia, hallado culpable del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de nueve años.

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritupac Centeno, defendió la valoración en grado de certeza de la prueba actuada en el juicio de primera instancia, los cuales acreditaban la responsabilidad penal del sentenciado, desarticulando con ello los argumentos de la defensa que pretendía que sea absuelto y liberado el sentenciado. Tras analizar los fundamentos del Ministerio Público, la instancia superior confirmó el fallo emitido inicialmente por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Zona Sur de Ica.

De acuerdo a la resolución judicial, De la Cruz Valencia permanecerá recluido en un centro penitenciario hasta el 23 de abril de 2039. Asimismo, se ratificó el pago de S/ 5,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Las investigaciones fiscales determinaron que los hechos ocurrieron de manera reiterada en el entorno familiar de la menor. El sentenciado mantenía una relación de convivencia con la madre de la agraviada desde que esta tenía seis años de edad.

Aprovechando el vínculo de confianza y la ausencia de la progenitora, quien se retiraba del domicilio en horas de la noche para realizar labores de recolección para comida de cerdos, el sujeto realizaba los actos ilícitos contra la integridad sexual de la niña.

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