A pocos días de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó “JNE Fiscaliza”, una plataforma digital diseñada para que la ciudadanía pueda seguir el avance de las actividades vinculadas a los comicios mediante información actualizada cada 30 minutos.
Durante una conferencia de prensa, representantes del organismo electoral explicaron que el sistema estará disponible a través del portal institucional del JNE y mostrará el estado de las diferentes fases relacionadas con el material electoral utilizado durante la jornada de votación.
Entre las funciones de la herramienta figura una línea de tiempo que permitirá conocer el progreso de procesos como la impresión, control, ensamblaje, traslado y distribución del material electoral, así como su retorno una vez concluida la elección.
La plataforma también ofrecerá datos sobre la jornada electoral del 7 de junio mediante un mapa interactivo que mostrará la ubicación de fiscalizadores desplegados en el país,
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