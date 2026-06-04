La Defensoría del Pueblo informó que viene reforzando las acciones de vigilancia y coordinación institucional para garantizar la transparencia y seguridad durante la segunda vuelta electoral.

Como parte de estas medidas, suscribió un acuerdo con el Ministerio Público que permitirá el despliegue de más de 7 mil fiscales en todo el país para prevenir delitos electorales y supervisar el correcto desarrollo de la jornada.

En declaraciones a RPP, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, destacó que este contingente fiscal contribuirá además al adecuado desempeño de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante el proceso . Asimismo, anunció la implementación de un sistema de monitoreo permanente que contará con la participación de instituciones nacionales y misiones de observación internacional.

En ese marco, precisó que el trabajo articulado entre entidades busca fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral y garantizar una respuesta rápida ante cualquier incidente que pudiera registrarse durante la jornada de votación.

161 electores votarán en otras mesas

Respecto a la reubicación de locales de votación, señaló que cerca de 161 mil electores se verán afectados por el traslado de 549 mesas de sufragio, principalmente por razones de seguridad. Solo en Lima, más de 78 mil ciudadanos deberán acudir a nuevos centros de votación.

No obstante, aseguró que los locales alternativos se encuentran cerca de los originalmente asignados y que se desarrollará una campaña informativa para evitar inconvenientes.

Casos de sarampión

Finalmente, Gutiérrez expresó preocupación por la situación sanitaria en Puno, donde se reportaron más de 500 casos de sarampión. En ese sentido, exhortó a las autoridades electorales y de salud a adoptar medidas preventivas para reducir riesgos de contagio durante la concentración de votantes en los locales de sufragio .