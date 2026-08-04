El diputado por Arequipa, Christian Aranda Vázquez, de Renovación Popular, presentó este martes una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados contra su colega cusqueño Julián Pérez Mallqui y solicitó que sea suspendido de sus funciones por 120 días, tras el presunto caso de acoso y violencia denunciado por su expareja.

De acuerdo con el documento presentado, el pedido de sanción se sustenta en los hechos ocurridos el pasado 30 de julio de 2026 en una vivienda del distrito de San Miguel, en Lima. Según la denuncia, el legislador agredió a su expareja, tras ingresar al inmueble sin autorización, luego de que su expareja, una abogada, se negara a abrirle la puerta.

En la solicitud, Aranda argumenta que la conducta atribuida a Pérez Mallqui constituye una grave vulneración a los deberes éticos que deben cumplir los parlamentarios, además de contravenir los principios y valores que rigen la función pública y el derecho de las personas a vivir libres de violencia.

El legislador arequipeño considera que estos hechos ameritan una sanción ejemplar por parte de la Comisión de Ética, debido a la gravedad de las acusaciones y al impacto que tienen sobre la imagen del Congreso.

Este pedido de sanción se suma al solicitado por la agrupación Juntos por el Perú a la Comisión de Disciplina. El vocero Ernesto Zunini denunció el hecho la semana pasada por constituir una conducta incompatible con los principios de ética.

Cabe recordar que Julián Pérez Malqui registra antecedentes por violencia familiar. Asimismo, tras la reciente denuncia, la Fiscalía Suprema de Familia inició una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar.

El parlamentario afronta la investigación en libertad, luego de haber sido detenido por 48 horas y liberado el pasado 1 de agosto, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.