La difusión de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales ha generado conmoción en todo el país al mostrar la confesión del ciudadano venezolano José Gregorio Dumas Rodríguez (32), alias “Pelo de Oro”, señalado como el presunto autor del asesinato del suboficial de segunda PNP Carlos Aurel Núñez Pérez (31), ocurrido la madrugada del 29 de julio en Pisco. En las imágenes, registradas durante un interrogatorio policial, el detenido reconoce con absoluta frialdad su participación en el crimen y admite que llegó al Perú hace apenas un mes para dedicarse a cometer asesinatos por encargo.

Feroz gatillero

Durante el diálogo con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, el presunto sicario respondió sin mostrar arrepentimiento. Al ser consultado sobre su ocupación en el Perú, contestó: “Lo que ha visto... matar gente”. Asimismo, al preguntársele qué ocurrió en Pisco, respondió: “Un homicidio”, y confirmó que la víctima fue un policía. Cuando se le preguntó el motivo del ataque, respondió escuetamente: “Estaba trabajando”, declaraciones que han causado indignación entre la ciudadanía por la frialdad con la que reconoció el asesinato del efectivo policial.

En la misma confesión, Dumas Rodríguez reveló parte de su historial criminal. Indicó ser natural de Valencia, en el país de Venezuela, y haber permanecido nueve años recluido en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, por el delito de robo agravado. También confesó haber cumplido dos años de prisión en Colombia por el mismo delito. Incluso afirmó que desde los 13 años empuñó un arma de fuego y que estaba acostumbrado a vivir al margen de la ley. “Si hay buena plata, hago el trabajo y no pregunto”, habría manifestado durante las diligencias, dejando entrever que actuaba como un presunto sicario al servicio de organizaciones criminales.

Las investigaciones de la Policía Nacional sostienen que el asesinato del suboficial 2da PNP Carlos Aurel Núñez Pérez estuvo vinculado a una red de extorsión contra la licorería Punto Callao, en la ciudad de Pisco, donde el efectivo brindaba seguridad particular. Tras el atentado, el presunto homicida huyó inicialmente a Chincha y posteriormente a Lima, donde fue capturado en Villa El Salvador cuando, según la Policía, planeaba abandonar el país. El video de su confesión se ha convertido en una pieza clave de la investigación y ha reavivado el debate sobre el avance del crimen organizado transnacional y la necesidad de fortalecer las acciones de inteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en el Perú.

Cabe señalar que, por el crimen del joven policía, el 30 de julio de 2026, en diferentes puntos de la jurisdicción de Pisco, personal de la DIVREINT PNP Ica, intervinó a Juan Diego Ramírez Colmenares (24), alias “Chamo”; Dilia Alexandra Dilia Reyes (43), alias “Tiffany”; José Francisco Azuaje Algado (29), alias “Arepa”; y Jhoangel Alfonso García Martínez (29), alias “Caracas”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias de ley.

Durante la intervención policial se logró la incautación de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos tres vehículos menores, un automóvil, seis equipos celulares, una réplica de arma de fuego tipo revólver, dos cascos, seis municiones, 162 envoltorios tipo kete con presunta pasta básica de cocaína (PBC), cinco bolsitas con presunto TUSI, dos envoltorios con presunta cocaína y diez bolsitas con presunta marihuana.

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