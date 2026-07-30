La provincia de Pisco amaneció conmocionada tras el asesinato del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos Audel Núñez Pérez de 31 años, quien perdió la vida durante un ataque armado perpetrado la madrugada del 29 de julio en la avenida Las Américas.

Muerte violenta

El crimen ocurrió aproximadamente a las 12:06 a. m., cuando el efectivo policial brindaba servicio de seguridad privada en la licorería Punto Callao. De acuerdo con la información preliminar, se encontraba en el frontis del establecimiento conversando con otra persona cuando fue sorprendido por sujetos armados.

Las primeras investigaciones señalan que los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, abrieron fuego a quemarropa contra los efectivos, realizando una ráfaga de disparos antes de darse a la fuga.

Uno de los proyectiles impactó en el pecho del suboficial Núñez Pérez, muy cerca del corazón, provocándole heridas de extrema gravedad. El policía cayó al pavimento y fue auxiliado, luego trasladado de emergencia al Hospital de Pisco; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso.

Durante el atentado también resultó gravemente herido otro efectivo policial que, según la información preliminar, también se encontraba prestando servicio de seguridad privada en el establecimiento.

Las cámaras de videovigilancia del local registraron parte de la secuencia del ataque. En las imágenes se observa al suboficial dialogando con otra persona segundos antes de que se produjera la balacera. Estos registros se han convertido en una de las principales evidencias para las investigaciones.

Peritos de Criminalística y agentes especializados iniciaron las diligencias correspondientes para reconstruir los hechos, recopilar indicios y establecer la identidad de los autores del crimen.

A través de un pronunciamiento, la Cámara Legal ACEPOL expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del efectivo policial. Asimismo, manifestó su expectativa de que las investigaciones permitan esclarecer el crimen y que los responsables sean identificados, capturados y puestos a disposición de la justicia.

En tanto el establecimiento comercial Punta Callao, anunció el cierre de su local, señalando que son victimad de extorsión y se han registrado hasta tres ataques criminales contra el negocio, el ultimo que acabo con la vida del joven policía.

EL DATO: El policía deja en la orfandad a un menor de edad.

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