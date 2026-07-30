El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, confirmó que el Consejo de Ministros sesionará este domingo para evaluar el proyecto mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso de la República.

Tras participar en la ceremonia de Acción de Gracias por el Perú, el titular del MTC indicó que la agenda de la reunión incluye el pedido de facultades en materia de seguridad ciudadana, así como medidas relacionadas con el fenómeno El Niño y otros temas.

“Sí hemos sido convocados para el domingo (para un Consejo de Ministros)”, declaró.

Confía en el respaldo del Congreso

Rafael Rey expresó su confianza en que el Parlamento otorgará las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

“He pasado 26 años en el Congreso, de manera que sé cómo puede actuar un Congreso y estoy seguro que responderá a las solicitudes que el Gobierno haga razonablemente para ayudar en las cosas del país (...) creo que sí conseguiremos una mayoría que apoye las solicitudes razonables que le hagamos desde el Ejecutivo”, afirmó.

El Gobierno busca obtener autorización para legislar en materias como seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, fortalecimiento del sistema penitenciario, promoción del empleo, simplificación administrativa, modernización del Estado y otros ámbitos contemplados en el proyecto que aún se encuentra en evaluación.

Proyecto aún no ha sido aprobado

La sesión del domingo será clave para definir la versión final del proyecto de ley de delegación de facultades.

En los últimos días, integrantes del Ejecutivo han precisado que el documento que circuló públicamente corresponde a un borrador de trabajo, por lo que su contenido aún puede ser modificado antes de su aprobación y posterior envío al Congreso.

Rey anuncia gestión con transparencia

Respecto a su gestión al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey aseguró que priorizará la transparencia y mantendrá una comunicación permanente con los medios de comunicación.

Asimismo, adelantó que elaborará un orden de prioridades para la ejecución de obras y otras acciones del sector, y señaló que recibirá un diagnóstico sobre la situación en la que asume la cartera.