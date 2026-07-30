La senadora de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, anunció que su bancada evaluará el pedido de facultades legislativas que presentará el Ejecutivo, aunque adelantó que existe una disposición de respaldar las iniciativas del gobierno de Keiko Fujimori siempre que estén orientadas al beneficio del país.

En declaraciones a la prensa, la legisladora recordó que Renovación Popular mantiene una alianza política con Fuerza Popular y afirmó que seguirán esa línea de apoyo.

“Estamos de aliados con Fuerza Popular. Nuestro presidente Rafael López Aliaga ha dicho que nosotros vamos a apoyar en todo en bien del Perú ”, señaló.

Jáuregui indicó que el proyecto de delegación de facultades será analizado por su bancada antes de adoptar una posición definitiva.

Comisiones

Asimismo, Milagros Jáuregui informó que Renovación Popular buscará presidir la Comisión de Constitución y, de no lograrlo, la Comisión de Justicia , además de participar en la comisión vinculada a inteligencia.

La parlamentaria señaló que entre las prioridades de su agrupación figuran la lucha contra la anemia, la atención de los sectores vulnerables y el impulso de proyectos de acceso al agua potable para los asentamientos humanos.

“Estamos listos para poner agua a todos los asentamientos humanos”, afirmó.

Finalmente, la senadora expresó su respaldo al gabinete ministerial.