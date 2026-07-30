El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, expresó su respaldo al pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará al Congreso y sostuvo que el nuevo gobierno necesita herramientas para implementar con rapidez medidas frente a la inseguridad ciudadana, el fenómeno de El Niño y la reactivación económica.

En materia laboral, el dirigente empresarial planteó revisar la normativa vigente para promover la formalización del empleo, al advertir que más del 70% de la población económicamente activa permanece en la informalidad.

“Ese 70% de empleados que están en la informalidad no van a verse beneficiados ni por el sueldo mínimo ni por mayores condiciones o beneficios que se les den, porque simplemente el informal no va a cumplir con las normas del Gobierno”, afirmó en Canal N.

“La carga siempre es para el formal”, incidió sobre el anuncio realizado por la presidenta Keiko Fujimori sobre el incremento de la remuneración mínima vital.

Jorge Zapata señaló que cualquier debate sobre un eventual incremento de la remuneración mínima debe ir acompañado de medidas que preserven la competitividad de las micro y pequeñas empresas. En ese sentido, propuso evaluar y debatir en el Consejo Nacional del Trabajo aspectos como los sobrecostos laborales, la cantidad de feriados y otros factores que inciden en la generación de empleo formal.

Asimismo, indicó que las reformas deben incluir la simplificación de trámites, la eliminación de barreras burocráticas y la aceleración de obras de prevención frente al fenómeno de El Niño, con el objetivo de fortalecer la productividad y reducir riesgos en las zonas vulnerables.

Finalmente, el titular de la Confiep afirmó que el sector empresarial recibe con optimismo el inicio de la nueva gestión y confió en que el Congreso evaluará con rapidez el pedido de facultades legislativas, a fin de impulsar inversiones, dinamizar la economía y atender los principales desafíos del país.