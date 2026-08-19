Más de 80 expositores de productos gourmet nacionales e internacionales se reunirán el sábado 29 y domingo 30 de agosto en Casa Prado, en Miraflores, durante la primera edición de Expo Gourmet 2026.

Presentado como el Primer Gran Encuentro Internacional de Productos Gourmet, Delicatessen & Bebidas Premium, el evento incluirá degustaciones, catas, clases especializadas y experiencias gastronómicas en vivo.

Durante las dos jornadas, el público podrá conocer y adquirir productos de categorías como charcutería, quesos, panadería artesanal, cafés de especialidad, chocolates de origen, aceites de oliva, vinos, piscos y cervezas artesanales, entre otras propuestas.

Catas, degustaciones y experiencias en vivo

Además de la exhibición y venta de productos, Expo Gourmet contará con una programación orientada a acercar al visitante a los procesos, características y formas de consumo de diferentes alimentos y bebidas.

Especialistas de distintas categorías participarán en actividades destinadas a explicar cómo reconocer, combinar y degustar los productos. La propuesta busca que el público pueda interactuar directamente con productores, marcas y profesionales del sector.

El recinto estará dividido en diferentes espacios, entre ellos la Plaza Gourmet, Mercado Gourmet, Salón de la Fama y Gran Reserva Gourmet. Esta última zona reunirá una selección de productos que serán ofrecidos bajo condiciones especiales durante el evento, según los organizadores.

¿Qué habrá el sábado 29 de agosto?

La primera jornada comenzará con una inauguración en la que, según la organización, está prevista la participación de representantes del Ministerio de la Producción.

El café de especialidad tendrá protagonismo durante la mañana mediante catas y sesiones dedicadas a conocer aromas, perfiles y características de distintos granos.

Durante la tarde se desarrollarán actividades relacionadas con la elaboración de tablas de quesos y charcutería, así como una experiencia denominada “Del Cacao al Chocolate”, centrada en el proceso que atraviesa este producto.

La programación continuará con aceites y otros alimentos gourmet. Hacia el final de la jornada, las bebidas tomarán protagonismo mediante propuestas de maridaje, piscos, sabores regionales y otras experiencias en las que se prevé una participación destacada de productos peruanos.

Panadería, productos marinos y chocolates el domingo 30

La segunda jornada continuará desde el mediodía con experiencias relacionadas con la panadería artesanal.

También está programada “Del Mar a la Mesa”, una propuesta enfocada en productos marinos seleccionados, además de actividades dedicadas a los chocolates de origen.

Otra de las propuestas será una despensa gourmet que reunirá aceites, vinagres, condimentos, mieles y otros productos especializados.

Una vitrina para marcas y productores gourmet

La primera edición de Expo Gourmet busca funcionar también como plataforma para la exhibición, promoción y comercialización de productos del mercado gastronómico nacional e internacional.

La organización plantea reunir en un mismo espacio a marcas, productores, especialistas y consumidores, con énfasis en aspectos como el origen, los procesos de elaboración y las características de cada producto.

La representación exclusiva del encuentro en Perú está a cargo de Corporación Multiferias.