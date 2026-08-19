La empresa de productos para la cocina Essen anunció en agosto de 2026 la reapertura de su Centro de Experiencias, ubicado en la avenida Alfredo Benavides 768, en Miraflores, Lima.

La renovación busca adaptar el espacio a nuevas dinámicas de interacción con consumidores y emprendedores, en un contexto en el que la gastronomía incorpora herramientas orientadas a mejorar la eficiencia de las preparaciones y el aprovechamiento de los alimentos.

Essen, dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos para la cocina y con presencia en seis países de Latinoamérica, señaló que el establecimiento funcionará como punto de demostración de su portafolio y como espacio para actividades de capacitación.

Demostraciones culinarias y capacitación para emprendedores

El Centro de Experiencias contempla demostraciones culinarias, talleres de formación y charlas sobre productos. También incorpora un área destinada a la generación de contenido para redes sociales.

Nicole Zapata, jefa de Ventas de Essen Perú, indicó que la renovación tiene como objetivo mejorar la experiencia de visitantes y emprendedores, así como facilitar la presentación del portafolio de la compañía.

“Este showroom tiene como objetivo mejorar la experiencia de los visitantes y los emprendedores, impulsar la demostración de nuestro portafolio e interactuar con nuevos públicos mediante experiencias únicas”, señaló Zapata, según información proporcionada por Essen.

La ejecutiva agregó que en el establecimiento estarán disponibles las colecciones Capri, Terra, Terra Cerámica y Fusión, además de ediciones especiales y productos de bazar.

Venta directa y emprendimiento en Perú

La reapertura se produce en un escenario de expansión de la venta directa en el país. De acuerdo con información atribuida por la empresa a la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi), Perú ha registrado un crecimiento destacado de esta actividad en la región.

Este modelo comercial está estrechamente relacionado con redes de emprendedores independientes, por lo que espacios destinados a capacitación, demostración de productos y generación de contenidos forman parte de las herramientas utilizadas para fortalecer su actividad comercial.

Leydi Huauya, jefa de Operaciones y Finanzas de Essen, sostuvo que la sede busca convertirse en un punto de encuentro para quienes integran esta comunidad.

“Queremos que cada emprendedor e invitado que visite nuestra sede de Miraflores viva de primera mano la innovación que nos caracteriza, encontrando en este renovado showroom el escenario perfecto para conectar, capacitarse y llevar la experiencia culinaria de Essen a nuevos públicos”, afirmó Huauya.

Innovación culinaria y nuevas formas de interacción

La renovación del Centro de Experiencias también responde a cambios en la relación entre las marcas, los consumidores y los emprendedores, que actualmente combinan las actividades presenciales con canales digitales y redes sociales.

En ese contexto, Essen busca utilizar su sede de Miraflores como un espacio para demostraciones, aprendizaje y producción de contenidos, además de la exhibición de sus diferentes líneas de productos.

La reapertura refuerza así la presencia de la compañía en el mercado peruano y su estrategia de vincular innovación culinaria, capacitación y emprendimiento mediante experiencias presenciales.