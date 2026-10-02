A pocos días de las elecciones del 4 de octubre, la candidatura de Karol Roossamary Rojo Ventura a la alcaldía de Los Aquijes entró en una nueva etapa luego de que el Jurado Electoral Especial de Ica emitiera la Resolución N.° 0139-2026-JEE-ICA-0/JNE, mediante la cual dispuso su exclusión del proceso electoral por una sentencia condenatoria emitida en primera instancia. La candidata de Alianza para el Progreso anunció que apelará la decisión y sostuvo públicamente que continuará defendiendo su candidatura por las vías legales.

Apelación de candidata

Rojo Ventura cuestionó la forma en que se difundió la resolución y calificó el episodio como parte de una “guerra sucia” dentro de la campaña electoral. La candidata de Alianza para el Progreso, afirmó que no comparte este tipo de confrontaciones y sostuvo que su intención es continuar con una campaña centrada en sus propuestas para el distrito de Los Aquijes.

“Es parte de la guerra sucia”, manifestó Rojo Ventura al referirse a la difusión de la resolución en diferentes medios digitales. Según su versión, el pronunciamiento comenzó a circular públicamente antes de que ella y el personero legal de su organización política hubieran recibido la notificación correspondiente en sus respectivas casillas. La candidata señaló que posteriormente recibió la documentación en su domicilio.

Frente a la resolución del JEE de Ica, Rojo Ventura confirmó que recurrirá a las instancias electorales para cuestionar la decisión. “Por puro derecho me toca apelar”, sostuvo durante sus declaraciones, al señalar que su defensa legal ya se encuentra trabajando en el recurso correspondiente.

En esa misma línea, el abogado Virgilio Isaac Hurtado Cruz, especialista en Derecho Electoral y exdirector de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, explicó en declaraciones públicas, que el caso debe analizarse tomando en cuenta los plazos previstos por la normativa electoral y las circunstancias en las que se produjo la resolución. Señaló que, ante una decisión de primera instancia, corresponde que la parte afectada pueda presentar el recurso impugnatorio dentro del plazo establecido.

Hurtado también explicó que el reglamento electoral contempla determinados supuestos en los que una situación jurídica sobreviniente puede ser evaluada hasta poco antes de la jornada electoral. Por ello, consideró que el trámite de la apelación tendrá especial importancia debido a la cercanía de los comicios y al reducido margen de tiempo que tendría el Jurado Nacional de Elecciones para resolver.

Mientras continúa el procedimiento, Rojo Ventura aseguró que mantiene la tranquilidad y que su organización política respalda las acciones legales que se están realizando. La candidata también rechazó las afirmaciones que, según dijo, se vienen difundiendo en su contra y sostuvo que confía en que su defensa podrá demostrar sus argumentos ante las autoridades electorales.

Afirmó que continuará vinculada a sus actividades de campaña mientras su recurso sigue su trámite. Durante sus declaraciones, agradeció a los vecinos que la han recibido durante la campaña y reiteró su intención de trabajar por los niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores del distrito.

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